Edmundo González Urrutia, tras la detención de Nicolás Maduro: "Es un paso importante pero no suficiente"

El candidato presidencial por la oposición en las elecciones en Venezuela de 2024, Edmundo González Urrutia, celebró la detención de Nicolás Maduro por las fuerzas de Estados Unidos aunque advirtió que, si bien este momento "constituye un momento importante", consideró que "no es suficiente".
En ese sentido, señaló que la "normalización" del país llegará sólo "cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución, y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio".
Noticia en desarrollo-.
