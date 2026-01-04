El hijo de Nicolás Maduro rompió el silencio: habló de "traiciones" y llamó a la movilización en Venezuela

Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo del líder venezolano detenido por EEUU, difundió un mensaje en el que advirtió sobre quiebres internos, prometió presencia en las calles y pidió no mostrar debilidad, mientras persiste el silencio oficial sobre su paradero.

Horas después de la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una cárcel federal de Nueva York , su hijo y diputado Nicolás Maduro Guerra difundió un mensaje en el que habló de traiciones internas , llamó a sostener la movilización en las calles y buscó marcar una posición propia dentro del chavismo.

El audio, difundido este domingo en redes sociales y cuya autenticidad fue confirmada por su entorno , expuso por primera vez una grieta discursiva dentro del oficialismo, hasta ahora enfocado exclusivamente en denunciar la detención de Maduro como una agresión extranjera . “La historia dirá quiénes fueron los traidores , la historia lo va a revelar”, afirmó el diputado en el mensaje.

En esa línea, Maduro Guerra prometió presencia política activa y contacto directo con la militancia. “Ustedes nos verán en las calles, nos verán junto al pueblo, nos verán enarbolar la bandera de la dignidad”, sostuvo, al tiempo que rechazó cualquier gesto de repliegue. “Quieren que aparezcamos débiles, pero no vamos a mostrar debilidad ”, agregó.

El mensaje se conoció pocas horas después de que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores , fueran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn , una prisión federal de alta seguridad , tras una operación ejecutada en Caracas y presentada por Washington como parte de una investigación criminal de largo alcance .

Con 35 años , Maduro Guerra es actualmente diputado y figura entre las personas señaladas por autoridades estadounidenses en causas vinculadas al narcotráfico , aunque no enfrenta procesos públicos en este momento. Su aparición discursiva contrasta con el silencio que rodea su situación personal tras el operativo.

Hasta ahora, se desconoce el paradero de “Nicolasito”, como se lo conoce en el ámbito político venezolano. Ningún vocero del chavismo informó dónde se encuentra ni si cuenta con custodia o protección, y tampoco se registró su presencia pública desde la noche de la detención de Maduro, ni su participación en las manifestaciones de apoyo realizadas en Caracas.

Nicolás Maduro y Cilia Flores declararán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York

Apenas horas después de su captura y posterior detención en Estados Unidos, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro declarará ante un tribunal federal de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, este lunes a partir de las 14, hora de Argentina.

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington. Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

Esta será su primera audiencia desde su llegada a Estados Unidos tras ser trasladado al país durante la madrugada del sábado. La pareja hablará ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

A la espera de su declaración, ambos permanecen detenidos desde el sábado a la noche en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.