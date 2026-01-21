El príncipe Harry testificó ante la Justicia contra el Daily Mail

El duque de Sussex prestó testimonio tras demandar al medio por violación a su privacidad. Quebrado, confesó que el trato hacia él y su esposa empeoró desde el comienzo del litigio.

El príncipe Harry brindó su testimonio ante el Supremo Tribunal de Londres contra la editorial de medio Daily Mail en la ronda final de su batalla contra los tabloides británicos. Luego de denunciar al medio por cargos vinculados a la violación de privacidad, es la segunda vez que se presenta tras alejarse de Windsor.

Desde la compañía de prensa habían rechazado cualquier irregularidad y calificaron las acusaciones de "difamaciones absurdas" y parte de una conspiración.

Harry sostuvo que se sintió angustiado y perturbado por la intrusión del medio en su vida temprana, lo que lo hizo sentir "paranoico más allá de lo creíble".

Junto a él, personalidades como el músico Elton John y la actriz Elizabeth Hurley alegaron que Associated Newspapers Ltd . invadió su privacidad al participar en un "uso claro, sistemático y sostenido de recopilación de información ilegal" durante dos décadas.

principe harry.jpg El duque se derrumbó al afirmar que el trato desde la editorial "solo empeoró" desde que comenzó su litigio.

Confirmaciones de The Guardian indicaron que el duque se derrumbó y pareció estar al borde de las lágrimas al afirmar que el trato desde la editorial "solo empeoró" desde que comenzó su litigio. Con la voz quebrada, confesó que "le hicieron la vida imposible" a su esposa, la estadounidense Meghan Markle.

La postura de Daily Mail

El abogado defensor Antony White comenzó inmediatamente a interrogar a Harry sobre su evidencia escrita. A su vez, la compañía negó vehementemente las acusaciones y dice que los testigos de los periódicos nombrarán a las fuentes cuando testifiquen en el juicio de nueve semanas.

Es la segunda vez que el duque de Sussex testifica después de romper con la tradición de la Casa de Windsor y convertirse en el primer miembro real de alto rango en testificar en un tribunal en más de un siglo cuando subió al estrado en su demanda similar contra la editorial del Daily Mirror en 2023.