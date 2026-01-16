El príncipe Harry confrontará al Daily Mail ante la Justicia tras denunciarlo por violar su privacidad

Su denuncia se suma a la de otras figuras públicas de Reino Unido contra el medio. Entre las razones de la demanda figura una presunta conducta ilegal, desde escuchas telefónicas hasta obtención de datos personales sensibles.

El príncipe Harry se presentará ante los tribunales londinenses la próxima semana tras demandar al periódico Daily Mail por violar su privacidad. La razón corresponde a una supuesta acción ilegal que, según él, contribuyó a su partida a EEUU y la acción forma parte de una lucha de muchos años contra la prensa británica.

Harry (41), el hijo menor del rey Carlos y de la difunta princesa Diana de Gales , es uno de otros tantos demandantes -entre ellos el cantante Elton John- contra el gran medio por años de presunta conducta ilegal , que va desde intervenir líneas telefónicas hasta obtener registros médicos personales.

Desde la compañía de prensa rechazaron cualquier irregularidad y calificaron las acusaciones de "difamaciones absurdas" y parte de una conspiración.

Los denunciantes totales de la causa contra la compañía de medios son Harry, John y su marido David Furnish , los actores Liz Hurley y Sadie Frost , la activista Doreen Lawrence y el exlegislador británico Simon Hughes.

A lo largo de nueve semanas, todos ellos serán interrogados por los abogados de Daily Mail ante el Tribunal Superior de Londres y el príncipe deberá comparecer el próximo jueves. Será su segunda aparición como testigo en tres años, tras convertirse en el primer miembro de la realeza británica para prestar testimonio en 130 años en 2023 en otro juicio.

El equipo legal de los demandantes también interrogará a funcionarios actuales y anteriores de The Daily, incluidos varios editores de periódicos nacionales. De ambos lados hay mucho en juego, no solo por la reputación de los medios y de los demandantes, sino porque los costes legales estimados ascenderán a decenas de millones de libras.

Los críticos dicen que Harry, el duque de Sussex, "está amargado por la cobertura desfavorable", indicó Reuters, desde las fiestas en su juventud hasta las peleas con su familia y su salida del Reino Unido en años posteriores.

Pero sus partidarios dicen que es una causa noble contra unos medios de comunicación a veces inmorales. "Parece estar motivado por mucho más que el dinero", indicó el experto en regulación y políticas de medios y comunicaciones de la London School of Economics Damian Tambini.

La polémica en torno a las escuchas telefónicas

El caso de Daily Mail marcará una de las últimas versiones en los tribunales de las acusaciones de escuchas telefónicas que persiguieron a la prensa británica durante más de 20 años.

La práctica de acceder ilegalmente a los mensajes de voz saltó a la agenda pública en 2011, lo que llevó al cierre del periódico sensacionalista News of the World de Murdoch, al encarcelamiento de su exeditor, que más tarde había trabajado como jefe de comunicaciones del exprimer ministro David Cameron, y a una investigación pública.

Desde entonces, tanto la NGN de Murdoch como el Mirror Group pagaron cientos de millones de libras a las víctimas de esta actividad ilegal. Si los demandantes pierden, agregó Tambini, "este podría ser el momento en que las escuchas telefónicas, como conjunto de problemas, finalmente desaparezcan".