Tragedia ferroviaria en España: ascienden a 43 los muertos y fueron identificadas todas las víctimas

Tras el siniestro se identificó a "la totalidad de las víctimas", indicaron fuentes criminalísticas. Para el rescate se usa material especializado para estabilizar el terreno y desmontar vagones.

La cifra de muertos en el choque de dos trenes de alta velocidad en España ascendió este miércoles a 43, luego de que brigadistas que trabajan en tareas de rescate hallaran un cuerpo entre los escombros.

Luego de un impacto entre el tren Alvia Madrid-Málaga y el Iryo Málaga-Madrid el pasado domingo, rescatistas y operarios realizan un trabajo constante para buscar víctimas del choque.

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil española identificó a "prácticamente la totalidad de las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz, indicó el medio El Mundo.

Si bien se habían confirmado 41 víctimas, esta mañana las fuerzas rescatistas hallaron "un nuevo cuerpo en el lugar del siniestro, por lo que el número de fallecidos en el accidente ferroviario suma ya 43 personas". Desde el Servicio de Criminalística informaron que la identificación se dio a través de sus huellas dactilares.

La hipótesis principal del accidente se divide en dos: por un lado, en la infraestructura, dado que se detectaron roturas en los raíles, pero aún se desconoce si fueron la causa del descarrilamiento o una consecuencia del impacto.

Por otro lado, también se sospecha de un posible fallo mecánico o incluso de un objeto extraño que pudo desprenderse o ser arrastrado, provocando que la formación se “saltara” la vía.

El operativo de rescate se concentra ahora en la utilización de grúas de gran tonelaje para elevar los restos del tren Alvia de Renfe, que fue el que recibió el impacto lateral y terminó cayendo por un talud de cuatro metros.

Tragedia ferroviaria en España: hubo ocho alertas por problemas técnicos antes del choque

España atraviesa horas trágicas a raíz de la muerte de 39 personas en un accidente ferroviario en el que dos trenes colisionaron y descarrilaron en Adamuz, Córdoba. Luego del hecho, las primeras investigaciones revelaron que la Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) había advertido de al menos ocho problemas técnicos en los últimos meses.

Medios españoles informaron este lunes que el gestor ferroviario había señalado que la mayoría de estas cuestiones estaban relacionados con la señalización del tramo, aunque también había otras que se referían a problemas en la catenaria y en las infraestructuras.

Una de estas advertencias en la línea Adamuz-Villanueva de Córdoba llegó incluso a ser mencionada en el Senado el pasado verano, ante una pregunta del Partido Popular. En ese entonces, el Gobierno reconoció haber atendido dos “incidencias técnicas que afectaron a los sistemas de señalización”.