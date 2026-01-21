La polémica herencia de Irene de Grecia: a quiénes favorece el testamento de la hermana de la reina Sofía + Seguir en









Tras su muerte a los 83 años, el interés mediático estuvo en la gestión de su patrimonio. La princesa ya había dejado bien organizado la distribución de su legado.

Al mismo tiempo que la familia real española y griega se reunía en Atenas tras la muerte de Irene de Grecia, hermana de la reina emérita Sofía, comenzaban también a surgir interrogantes sobre el destino de su patrimonio. En este contexto, el testamento de la princesa reveló decisiones totalmente inesperadas.

Irene de Grecia murió a los 83 años tras una prolongada enfermedad cognitiva. Su pérdida se trató de un duro golpe para la reina Sofía, con quien mantuvo una relación especialmente estrecha a lo largo de toda su vida. Sin embargo, más allá de su funeral, el interés mediático estuvo en la gestión de su herencia. Antes de su fallecimiento, la princesa dejó bien organizada la distribución de su legado.

irene de grecia Irene de Grecia murió a los 83 años tras una prolongada enfermedad cognitiva. El patrimonio de Irene de Grecia Al nunca haber contraído matrimonio ni tener descendencia, había ciertas especulaciones sobre el reparto de su patrimonio. Sin embargo, una decisión sorprendió a los allegados: ni la princesa Leonor ni la infanta Sofía figuran en el testamento.

De todas maneras, lejos de responder a tensiones familiares, la elección fue para priorizar los vínculos afectivos construidos a lo largo de su vida frente a criterios protocolarios o jerárquicos. Por ese motivo, los hijos de la infanta Cristina resultaron ser los principales beneficiados de su legado.

Gran parte de su herencia fue destinada a causas benéficas a través de Mundo en Armonía. En concreto, más de 900.000 euros, que recibió tras una batalla legal con el Tribunal de Estrasburgo por la confiscación de los bienes de la familia real griega. Además, la gran favorecida fue Irene Urdangarin, ahijada de la princesa y con quien compartía una relación especialmente cercana. Así, recibió una parte significativa del patrimonio de la hermana de la reina Sofía.

De igual forma cabe destacar que, aunque se desconoce el monto total al que ascendía su patrimonio, la hermana de la reina Sofía mantuvo una postura de austeridad a lo largo de su vida, llegando a renunciar a derechos sucesorios.

