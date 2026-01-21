Donald Trump consideró que fue "estúpido" devolver Groenlandia e insistió en que EEUU debe controlarla + Seguir en









En Davos, Trump aludió al apoyo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y calificó a Dinamarca de “desagradecida” por rechazar ceder Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos insistió en que Groenlandia es clave para la seguridad global y debe quedar bajo control estadounidense. AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner a Groenlandia en el centro del debate internacional al asegurar que fue “estúpido” haberla devuelto tras la Segunda Guerra Mundial y sostener que solo Washington puede garantizar su seguridad, en su discurso durante el Foro Económico Mundial de Davos.

Durante su exposición, Trump insistió en que el control de Groenlandia es una cuestión de seguridad nacional y lanzó duras críticas contra Dinamarca, país al que acusó de no asumir sus responsabilidades dentro de la OTAN. Según afirmó, la isla ocupa una posición estratégica clave en el actual escenario global, marcado por el desarrollo de misiles, armas nucleares y nuevas tecnologías de guerra.

Donald Trump, Groenlandia, DAVOS Durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario criticó a Dinamarca y cuestionó su rol en la defensa de la isla. El reclamo de Trump por Groenlandia en Davos “Todo aliado de la OTAN tiene la obligación de defender su propio territorio”, afirmó Trump, antes de remarcar que “ninguna nación o grupo de naciones está en posición de poder asegurar Groenlandia, excepto Estados Unidos”. En ese marco, subrayó el poder militar estadounidense al señalar: “Somos una gran potencia, mucho mayor de lo que la gente siquiera entiende”.

El mandatario estadounidense sostuvo que la discusión excede lo económico y que no se trata de una disputa por recursos naturales. Según explicó, el verdadero interés está vinculado a la ubicación geopolítica de Groenlandia, situada entre Estados Unidos, Rusia y China, en una zona que consideró indefensa y clave para la seguridad del hemisferio occidental.

Donald Trump Groenlandia Trump vinculó el reclamo territorial con el escenario global actual y el avance de nuevas amenazas militares. Críticas a Dinamarca y su rol en la Segunda Guerra Mundial Trump endureció su discurso al recordar el rol de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y cuestionar el accionar de Dinamarca en ese período. “Dinamarca cayó ante Alemania después de apenas seis horas de combate y fue totalmente incapaz de defenderse ni a sí misma ni a Groenlandia. Así que Estados Unidos se vio obligado a hacerlo, y lo hicimos”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que Washington estableció bases militares en la isla y asumió un alto costo humano y material para evitar que potencias enemigas se posicionaran en la región. “Después de la guerra la devolvimos. ¿Qué estúpidos fuimos al hacer eso?”, lanzó, antes de insistir: “¿Qué tan desagradecidos son ahora?”. Trump alertó sobre los riesgos globales y el valor estratégico actual de Groenlandia El presidente norteamericano vinculó su reclamo con el actual contexto internacional y advirtió que los riesgos globales son hoy mayores que nunca. Habló de misiles, armas nucleares y sistemas de guerra avanzados, y afirmó que Groenlandia no tenía la misma relevancia estratégica cuando fue devuelta, pero que ahora se volvió central. Trump también cuestionó el nivel de inversión de Dinamarca en la defensa de la isla. Recordó que en 2019 el país europeo prometió destinar más de u$s200 millones a ese objetivo, pero aseguró que “gastaron menos del 1%” y que no existe una presencia real danesa en el territorio. TRUMP GROENLANDIA La polémica por Groenlandia volvió a tensar la relación entre Estados Unidos, Dinamarca y la OTAN. @realDonaldTrump Propuesta de negociación En su cierre, Trump afirmó que busca “negociaciones inmediatas” para reabrir la discusión sobre la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, y sostuvo que esa decisión no sería una amenaza para la OTAN, sino un refuerzo para la seguridad de toda la alianza. “Lo único que pedimos es Groenlandia. Un territorio que ya tuvimos y devolvimos respetuosamente después de derrotar a Alemania, Japón e Italia”, afirmó, al tiempo que destacó el actual poderío militar estadounidense y dejó en claro que, para su administración, el control de la isla es un interés central de seguridad nacional.