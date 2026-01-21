Boro, el perro desaparecido en la tragedia ferroviaria de Adamuz que es buscado por toda España

El animal viajaba con su familia en el tren descarrilado en España, fue visto con vida y Pacma reclama un operativo especializado para encontrarlo.

Boro, el perro que viajaba con su familia en uno de los trenes siniestrados, fue visto con vida tras el accidente y continúa desaparecido.

Boro , un perro que viajaba junto a su familia en uno de los trenes siniestrados en el sur de España , permanece desaparecido desde el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba. El animal fue visto con vida en la zona del choque y su caso moviliza a rescatistas, organizaciones animalistas y miles de personas en todo el país.

El pedido más reciente llegó de parte del Partido Animalista Pacma , que solicitó formalmente autorización para que un equipo profesional pueda ingresar a la zona perimetrada del siniestro y avanzar con su rescate. El accidente ocurrió el domingo , cuando los últimos vagones de un tren de la compañía Iryo, que viajaba desde Málaga hacia Madrid , descarrilaron y fueron impactados por un tren Alvia que se dirigía desde Madrid a Huelva.

Según explicó el presidente de Pacma , Javier Luna, Boro viajaba con su familia en uno de los vagones afectados. Desde entonces, el perro permanece desaparecido , aunque fue avistado con vida en las inmediaciones del lugar del accidente.

La búsqueda de Boro moviliza a rescatistas, organizaciones animalistas y miles de personas en toda España.

De acuerdo con la información difundida por Pacma, el perro deambula por la zona del accidente , un área considerada de alto riesgo tanto por el estado de la infraestructura como por el movimiento constante de operativos técnicos y de seguridad. “Boro ha sido visto con vida y deambula cerca de la zona del siniestro” , indicaron desde la organización animalista.

La familia del animal continúa buscándolo “sin descanso por los límites de la zona perimetrada” , mientras uno de sus integrantes permanece internado en estado crítico. La imposibilidad de acceder al área central del accidente es, según Pacma, uno de los principales obstáculos para concretar el rescate.

boro perro desaparecido El perro deambula en un área de alto riesgo, con infraestructura dañada y operativos técnicos en curso. X: @areagossosbdn

El reclamo de Pacma y el pedido a la Guardia Civil

Desde el partido animalista advirtieron que la falta de autorización para el ingreso de rescatistas especializados impide “una intervención que podría ser decisiva para salvar la vida del animal y evitar una tragedia añadida”. Por ese motivo, solicitaron que la Guardia Civil permita el acceso urgente de un equipo profesional de rescate animal, junto a personal capacitado y medios técnicos adecuados para localizar y capturar a Boro de forma segura.

La solicitud incluye la participación de entidades especializadas como Rescate Animal del Sur, con experiencia en contextos complejos y situaciones de emergencia.

La familia de Boro y el relato de la sobreviviente

Ana García Aranda, de 26 años, es una de las sobrevivientes del accidente y relató que viajaba en el vagón 7 junto a su hermana Raquel, de 32 años, embarazada, y el perro Boro. Tras el impacto, Raquel quedó atrapada y fue trasladada en estado crítico a la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Embed Declaraciones que hielan.



Una superviviente del accidente en Córdoba se rompe en directo tras recordar lo sucedido:



Además ha querido recordar que hay muchas mascotas perdidas, entre ellas su perro: "Los animales son familia también".



Vídeo de @programadear. pic.twitter.com/6ElquZYJ1w — okdiario.com (@okdiario) January 19, 2026

Según el testimonio de Ana, Boro salió ileso del tren, pero huyó desorientado por el ruido y el caos del momento. “Al salir del tren vi a Boro, lo llamé, pero salió corriendo”, contó. Desde entonces, su prioridad es encontrarlo mientras acompaña a su familia en el hospital.

Una búsqueda que moviliza a todo el país

Boro fue adoptado hace siete años y, según su familia, es un perro de carácter huidizo, posiblemente por experiencias traumáticas previas. Es de tamaño mediano, color marrón, pecho blanco y lleva un collar con una placa azul. Su historia generó una enorme movilización en redes sociales, donde miles de usuarios difunden su imagen y datos para facilitar su localización.

La familia pidió expresamente que, ante un posible avistamiento, no se persiga al animal. Recomendaron grabar la ubicación, intentar retenerlo con comida y comunicarse con los números 606141379 o 691197973.

boro españa perro desaparecido En medio de una tragedia con decenas de víctimas, la búsqueda de Boro se convirtió en un símbolo del impacto emocional del accidente.

Cómo fue el accidente

El accidente ferroviario entre los trenes Alvia e Iryo dejó, según datos oficiales, 43 víctimas mortales y cerca de un centenar de heridos. En ese contexto de dolor y conmoción, la historia de Boro se convirtió en un símbolo paralelo del impacto humano y emocional de la tragedia.

“Los animales son familia también”, expresó Ana en declaraciones a medios españoles. “Si no puedo hacer nada por mi hermana, al menos que pueda encontrar a Boro”. Su frase resume el sentimiento de una búsqueda que, mientras avanza el tiempo, sigue sumando apoyos y mantiene viva la esperanza de un reencuentro.