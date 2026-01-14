El régimen de Irán negó planes de ahorcamiento a manifestantes y habló de una campaña de desinformación

El canciller Abbas Araqchi rechazó versiones sobre ejecuciones, afirmó que las protestas están bajo control y apuntó contra Israel, mientras Donald Trump advirtió sobre posibles represalias.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán , Abbas Araqchi , negó que exista un plan para ahorcar a manifestante s detenidos durante las protestas en el país. En una entrevista con Fox News, remarcó que esas versiones son falsas , habló de desinformación y aseguró que no se prevén ejecuciones .

Durante la entrevista exclusiva, el jefe de la diplomacia iraní rechazó de manera tajante los rumores que circulan sobre supuestas ejecuciones de manifestantes. “ Puedo decir con total confianza que no existe ningún plan de ahorcamiento”. Según explicó, las versiones forman parte de una campaña de desinformación impulsada desde el exterior.

Araqchi sostuvo además que, de acuerdo con la evaluación de su Gobierno, las protestas internas ya están bajo control y que las muertes registradas en los últimos días no pueden atribuirse de manera directa a las autoridades iraníes.

“Deben buscar a los responsables fuera de Irán. Tenemos evidencias de que se trata de un complot israelí que ha fracasado ”, señaló.

En ese contexto, el canciller instó a la comunidad internacional a priorizar las vías diplomáticas y a evitar medidas que puedan escalar la tensión regional, en medio de un escenario ya marcado por fuertes enfrentamientos políticos y acusaciones cruzadas.

Donald Trump: "Si empiezan a colgar a manifestantes, tomaremos medidas muy fuertes”

Antes de que se emitiera la entrevista, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había afirmado que, según informes recibidos, las ejecuciones y matanzas de manifestantes en Irán aparentemente habían cesado. “Me han informado que la violencia ha parado y que no hay planes de ahorcamientos en este momento”. El mandatario no precisó la fuente de esa información.

No obstante, Trump advirtió que su país podría tomar medidas si la represión se reanudara y reclamó al régimen iraní respeto por los derechos de los ciudadanos. El martes había sido aún más enfático al señalar: “El pueblo iraní merece ser tratado con humanidad. Si empiezan a colgar a manifestantes, tomaremos medidas muy fuertes”.

Desde Teherán, en tanto, las autoridades iraníes pidieron a Trump no repetir “el mismo error” de junio de 2025, en referencia a los ataques contra instalaciones nucleares, y llamaron a buscar salidas diplomáticas al conflicto.