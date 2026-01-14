En medio de la tensión por manifestaciones, Irán cerró su espacio aéreo

El régimen iraní respondió a las masivas protestas sociales con una violenta represión que dejó cientos de muertos. El presidente de EEUU, Donald Trump, instó a seguir protestando y aseguró que "la ayuda está en camino".

En medio de una escalada diplomática con Estados Unidos por el clima político-social interno cada vez más tenso tras los cientos de muertos que dejó la represión durante manifestaciones masivas, Irán cerró su espacio aéreo a todos los vuelos , únicamente con excepción a determinados viajes internacionales que aterricen y salgan desde el país

Según FlightRadar, una plataforma de seguimiento de vuelos, Teherán emitió un aviso de que el espacio aéreo estaría cerrado por “poco más de dos horas”.

Horas antes, autoridades alemanas habían recomendado a las aerolíneas evitar el espacio aéreo de Irán por los disturbios en el país al advertir el posible uso de "armamento antiaéreo".

En la misma línea, desde España aconsejaron a sus ciudadanos en Irán a abandonar el país "por cualquier medio disponible" y desaconsejó viajar al territorio. El Ministerio de Asuntos Exteriores español advirtió a sus ciudadanos en Irán que no participen en ningún tipo de manifestación, ni tomen fotos o videos de las protestas o de edificios oficiales.

En paralelo, Italia también instó a sus ciudadanos a abandonar Irán , y el Reino Unido retiró temporalmente a su personal de la embajada en el país.

Por su parte, Estados Unidos comenzó a retirar preventivamente parte de su personal de su mayor base militar en Medio Oriente, ubicada en Qatar, en medio de la escalada con Irán, después de que Teherán advirtiera que responderá con ataques contra instalaciones estadounidenses si Donald Trump ordena una ofensiva. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos también instó a sus ciudadanos a abandonar de inmediato Irán ante el agravamiento de las protestas contra el régimen.

El gobierno qatarí también aclaró que están en marcha acciones para la “protección de infraestructuras críticas y de instalaciones militares”. Sin embargo, ni la embajada de EEUU en Doha ni la cancillería de Qatar brindaron más detalles.

Las opciones militares de Trump frente al régimen de Irán

El detonante de las manifestaciones fue la crítica situación económica que atraviesa la población iraní. Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán, impulsadas por la alta inflación y la fuerte devaluación del rial, y luego se expandieron a más de 100 provincias en todo el país.

En ese marco, Trump advirtió que las Fuerzas Armadas de su país analizan seriamente la posibilidad de invadir la nación persa, lo que profundiza un escenario de máxima tensión regional e internacional.

Teherán elevó el tono ante la amenaza de EEUU y advirtió que cualquier ataque de Washington desatará represalias inmediatas contra las bases estadounidenses en Medio Oriente.

A pesar de la advertencia, el presidente estadounidense escribió este miércoles en su red social Truth Social que la "ayuda está en camino" e instó a los “patriotas iraníes” a que “sigan protestando” y “tomen el control de las instituciones”.

“He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen las matanzas sin sentido de manifestantes. ¡LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO! ¡MIGA! (Make Iran Great Again)", aseguró.

Trump puede ordenar ataques aéreos contra líderes o instalaciones militares iraníes aunque no tiene el mismo poderío militar con el que atacó en junio de 2025, cuando Estados Unidos destruyó las instalaciones nucleares en Fordow, Natanz e Isfahán. Gran parte de la fuerza militar estadounidense fue dirigida al mar Caribe para las maniobras militares que terminaron con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a principios de enero.