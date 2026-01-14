EEUU ordenó la evacuación parcial de su mayor base militar en Medio Oriente por las amenazas de Irán

El Pentágono dispuso el traslado de grupos de efectivos de las instalaciones ubicadas en Qatar. Asimismo, Washington pidió a sus ciudadanos que abandonen la república islámica.

La base militar de EEUU en Qatar es la más grande del país en Medio Oriente.

EEUU comenzó a retirar preventivamente parte de su personal de su mayor base militar en Medio Oriente, ubicada en Qatar, en medio de la escalada con Irán , después de que Teherán advirtiera que responderá con ataques contra instalaciones estadounidenses si Donald Trump ordena una ofensiva.

Diplomáticos confirmaron que Washington elevó una recomendación de salida de algunos efectivos que se encuentran operando en la base aérea de Al-Udeid, la mayor instalación militar del Pentágono en la zona. Es, actualmente, sede del cuartel general adelantado del Comando Central (Centcom).

Según fuentes citadas por Reuters, se trata de un “ajuste de postura” y no responde a una evacuación ordenada. Asimismo, aclaran que no se registraron traslados masivos de tropas fuera de la base, como ocurrió el año pasado, en la previa de un lanzamiento de misiles por parte de Irán como respuesta a los bombardeos de EEUU sobre instalaciones nucleares iraníes.

En un comunicado, Qatar se encargó de confirmar la decisión de EEUU de un repliegue parcial. La Oficina Internacional de Medios señaló que la salida de parte del personal responde a las “actuales tensiones regionales” y aseguró que las autoridades continúan implementando “todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y residentes como máxima prioridad”.

El gobierno qatarí también aclaró que están en marcha acciones para la “protección de infraestructuras críticas y de instalaciones militares” . Sin embargo, ni la embajada de EEUU en Doha ni la cancillería de Qatar brindaron más detalles.

EEUU instó a sus ciudadanos a abandonar Irán

En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar de inmediato Irán ante el agravamiento de las protestas contra el régimen, mientras el presidente Trump avanza con nuevas sanciones económicas para asfixiar al régimen de Teherán y presionar por el fin de la represión, en un contexto de muertos, detenidos y aislamiento informativo.

La advertencia oficial fue emitida este lunes a través de una actualización de viaje que encendió las alarmas en Washington por la escalada del conflicto social en el país de Medio Oriente y el riesgo creciente para los extranjeros.

En el comunicado, el Gobierno estadounidense fue categórico al describir la situación. “Las protestas en Irán se intensifican y podrían tornarse violentas, con el consiguiente riesgo de arrestos y heridos”, señaló el Departamento de Estado al recomendar la salida inmediata del país.

El detonante de las manifestaciones fue la crítica situación económica que atraviesa la población iraní. Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán, impulsadas por la alta inflación y la fuerte devaluación del rial, y luego se expandieron a más de 100 provincias en todo el país.

En ese marco, Trump advirtió que las Fuerzas Armadas de su país analizan seriamente la posibilidad de invadir la nación persa, lo que profundiza un escenario de máxima tensión regional e internacional.

Teherán elevó el tono ante la amenaza de EEUU y advirtió que cualquier ataque de Washington desatará represalias inmediatas contra las bases estadounidenses en Medio Oriente. Según esa fuente, el mensaje ya fue transmitido a países de la región que alojan tropas norteamericanas con la exigencia de impedir cualquier ofensiva lanzada desde su suelo.