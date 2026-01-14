Caos y protestas en Irán: el régimen acelera los juicios contra manifestantes en medio de denuncias por ejecuciones

El Poder Judicial iraní aseguró que los manifestantes serán enjuiciados con celeridad tras el caos en las calles. Uno de los detenidos tiene programada su ejecución.

Irán atraviesa días de tensión y caos en medio de protestas de la población contra el régimen que gobierna al país. En esa línea, el Poder Judicial aseguró que los juicios contra los manifestantes detenidos serán rápidos.

El jefe del poder judicial en Irán prometió juicios "rápidos" para los manifestantes detenidos durante las protestas, calificadas de "disturbios" por las autoridades, informó el miércoles la televisión estatal.

"Si alguien prendió fuego a una persona, la decapitó antes de quemar su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente", declaró el funcionario Gholamhosein Mohseni Ejei durante una visita a una prisión donde hay personas arrestadas durante las protestas, citó AFP.

En las últimas horas, se conoció que al menos 1.850 manifestantes murieron en Irán durante las más de dos semanas de protestas antigubernamentales , según aseguró la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) , un organismo con sede en Estados Unidos que monitorea la situación en el país persa en medio de una fuerte represión estatal.

El dato difundido marca un incremento abrupto respecto de los balances anteriores, que estimaban alrededor de 600 fallecidos desde el inicio de las movilizaciones. La actualización del informe refleja, de acuerdo con la organización, una intensificación de la violencia contra los manifestantes y un endurecimiento de la respuesta de las fuerzas de seguridad frente a las protestas que sacuden al país.

Los grupos de defensa de derechos humanos hablan de miles de detenidos desde el inicio de las protestas el 28 de diciembre, y temen que el poder recurra ampliamente a la pena de muerte.

Según la diplomacia norteamericana, una primera ejecución está prevista este mismo miércoles. "Más de 10.600 manifestantes fueron detenidos (...) Uno de ellos es Erfan Soltani, de 26 años, cuya ejecución está programada para el 14 de enero", indicó el Departamento de Estado en un mensaje en farsi en la red X.

De momento, las autoridades de Teherán mantienen bloqueado el acceso a internet en todo el país desde el 8 de enero y este miércoles el apagón de las comunicaciones ya sumaba más de 132 horas, indicó la organización especializa Netblocks en una publicación en X.

Irán: condenan a muerte a un hombre por participar de protestas contra el gobierno

Un hombre de 26 años fue condenado a muerte en Irán este martes, luego de ser detenido en una de las protestas que atraviesa el país hace más de dos semanas. Según la Organización Hengaw para los Derechos Humanos, el sentenciado no tiene cargos en su contra ni hay especificaciones de cuándo ocurrió el juicio que aprobó la pena capital.

La organización Hengaw señala que se trata de Erfan Soltani, un extranjero de Emiratos Árabes Unidos que reside en la ciudad de Karaj, provincia de Elburz y muy próxima a la capital Teherán.

De acuerdo con Hengaw, Soltani fue detenido el jueves pasado en su casa, en el marco de las protestas registradas al oeste de Teherán. Hasta el momento, no se identificó qué fuerza de seguridad ejecutó el operativo ni bajo qué orden judicial se produjo el arresto. Cuatro días después, la familia del joven recibió una notificación oficial que informaba que la ejecución ya había sido programada.