El streaming aumenta los ingresos por grabaciones musicales

Por otro lado, los ingresos de la música grabada aumentaron en todo el mundo, encabezados por el África subsahariana, que registró una tasa de crecimiento del 34,7%; seguida de América Latina, con una suba del 25,9%; Oriente Medio y Norte de África, con un 23,8%; Asia, con un 15,4%; y Australasia, con un 8,1%. Los ingresos en Europa aumentaron un 7,5%, mientras que en Estados Unidos y Canadá un 5,0%.

"Un Verano Sin Ti", del cantante y rapero puertorriqueño Bad Bunny, encabezó la Lista Mundial de Álbumes 2022 de la IFPI, mientras que el británico Harry Styles ganó el Premio Mundial IFPI al Sencillo del Año 2022 por su éxito "As It Was".