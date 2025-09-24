El tifón Ragasa dejó 17 muertos en Taiwán y obliga a China a evacuar a más de 2 millones de personas







El embalse de un lago recién formado en Taiwán colapsó por el tifón Ragasa, liberando 68 millones de toneladas de agua y complicando aún más la situación, en "la tormenta más fuerte del año".

Inundaciones en el condado de Hualien, Taiwán, el martes

En Taiwán, el tifón Ragasa dejó 17 muertos y otras 17 personas desaparecidas, según reportes locales. Además, dos millones de personas tuvieron que ser evacuadas en el sur de China, en lo que fue el evento climático "más fuerte del año, en todo el planeta". La fuerza del tifón, es equivalente a la de un huracán de categoría 3.

La principal causa además de las propias caídas de agua, fue que la tormenta arrasó con una presa natural. El embalse contenía un lago recién formado, que no resistió las condiciones del tifón, liberando 68 millones de toneladas de agua e inundando el cercano municipio de Guangfu. La presa, al haberse formado naturalmente, había generado semanas de advertencias de que el lago podía desbordar hacia octubre. En una conferencia de prensa durante el miércoles pasado, las autoridades señalaron que los estudios descartaron la posibilidad de dragar, extraer con sifón o remover de otra forma la barrera, por lo que optaron por mantener un monitoreo constante de la situación.

Ahora, el tifón llegó a la costa este de China como un huracán de categoría tres.

Las diferencias entre un tifón y un huracán Muchas veces, podemos llegar a confundir la fuerza de un tifón con la de un huracán, evaluando a uno distinto de otro. Sin embargo, ambos son ciclones tropicales, por lo que esencialmente son lo mismo. Según el Servicio Nacional del Océano de EEUU, "la única diferencia entre un huracán y un tifón, es en el lugar en el que se da la tormenta". Si la tormenta tropical se da en Atlántico/Norte Pacífico, será nombrado como un huracán. En cambio, si ocurre en el Noroeste del Pacífico, es un tifón.

