El Tribunal Supremo de EEUU ratificó la prohibición de TikTok si no se desvincula de su empresa matriz en China

Una venta no parece inminente y, aunque los expertos dicen que la aplicación no desaparecerá de los móviles de los usuarios existentes, una vez que la ley entre en vigor el 19 de enero, los nuevos usuarios no podrán descargarla, y las actualizaciones no estarán disponibles. Eso eventualmente hará que la aplicación sea inoperante, dijo el Departamento de Justicia en documentos judiciales.