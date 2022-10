Elecciones en Brasil: ¿cómo funciona el voto electrónico?

El sistema es criticado por el actual presidente y líder del Partido Liberal (PL) Jair Bolsonaro. Desde hace meses que el Ministerio Público y el Tribunal Superior Electoral (TSE), ente regulador de los comicios, se posicionan en contra del dirigente de ultraderecha.

Elecciones Brasil voto.jpg

Cómo funciona el voto electrónico en Brasil

Se trata de un dispositivo que posee un teclado numérico, simple y similar al de un teléfono. Los electores solamente deben marcar el número del candidato a través de una máquina.

Una vez que se marque los números de su favorito, la pantalla mostrará los datos y la foto del candidato. La persona deberá reafirmar su voto pulsando un botón verde. El proceso tiene como objetivo agilizar el proceso eleccionario para que los resultados se puedan conocer apenas horas después del cierre de la votación.

La fórmula de Lula Da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT) y máximo candidato a llevarse la elección, lleva el número 13, mientras que Bolsonaro podrá ser votado con el 22.

El proceso no dura más de dos minutos y las personas que se acerquen a votar no podrán ingresar con sus celulares, algo que en Argentina no ocurre.

Además, algunas urnas llevan a cabo una elección doble de manera aleatoria: voto electrónico y voto con boleta. El objetivo será comparar los resultados finales a la hora del recuento.