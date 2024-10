Elecciones en EEUU: en un sorpresivo giro, el Washington Post no apoyará a ningún candidato

La candidata demócrata Kamala Harris no contará con el apoyo del Washington Post.

El influyente diario Washington Post anunció este viernes que no apoyará a ningún candidato a las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo 5 de noviembre y se abstendrá de hacerlo en futuros comicios. Es una vuelta a "nuestras raíces" , explicó su director general, William Levis .

Es una vuelta a "nuestras raíces de no respaldar a candidatos presidenciales", explicó Levis. "Nuestro trabajo en The Washington Post es proporcionar a través de la redacción noticias no partidistas para todos los estadounidenses, y puntos de vista de nuestro equipo de opinión que inviten a la reflexión y que ayuden a nuestros lectores a formarse su propia opinión", afirmó Lewis.