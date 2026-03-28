Irán calificó de "irrazonables" las exigencias de EEUU para terminar con la guerra

Las palabras surgieron de una declaración del ministro de Exteriores Abbas Araghchi, quien definió al comportamiento de EEUU como contradictorio. Así, describió que aumentó el escepticismo del lado persa por "falta de honestidad".

La tensión en Medio Oriente aumenta mientras EEUU enfrenta obstáculos para decidir qué hacer con la extensión de la guerra en Irán.

A un mes de cumplirse la guerra en Irán contra EEUU e Israel , la nación sostuvo que "las exigencias irrazonables" del país de Donald Trump son "un obstáculo" para alcanzar un alto el fuego. El ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi se refirió a actitudes contradictorias de parte del ala estadounidense, mientras aumenta la tensión en Medio Oriente .

Con los precios mundiales de la energía al alza y baja aprobación, el presidente de EEUU Donald Trump se enfrenta a decisiones difíciles entre llegar a un acuerdo potencialmente defectuoso y retirarse, o prolongar la guerra, de acuerdo con analistas.

"El principal obstáculo para poner fin a la guerra en curso entre Estados Unidos e Israel contra Irán reside en el comportamiento contradictorio y las exigencias irrazonables de la parte estadounidense", fueron las palabras del funcionario iraní quien añadió: "Las acciones y declaraciones incoherentes de los estadounidenses aumentaron el escepticismo sobre su falta de honestidad ".

Según la agencia de noticias ISNA, Araghchi hizo esta declaración durante una conversación telefónica con su homólogo turco, Hakan Fidan, quien expresó la voluntad de su país de desempeñar un papel constructivo en la resolución de la crisis actual.

La cuestión central ahora - en el inicio de la quinta semana de hostilidades - es si Trump está dispuesto a reducir la intensidad o a aumentarla con el envío de más tropas a la región, indicaron desde Reuters.

Si bien le confesó a sus asesores que quiere evitar una "guerra interminable" y negociar la salida, a su vez amenazó con una importante escalada militar si fracasan las negociaciones.

Especialistas suponen que Trump está desplegando parte de sus tropas en la región y advirtiendo a Irán de una ofensiva intensificada como "una demostración de fuerza" para obtener concesiones de Teherán. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de arrastrar a EEUU a un conflicto más prolongado y cualquier despliegue militar en territorio iraní probablemente enfurecerá a muchos votantes estadounidenses.

Los rebeldes hutíes lanzaron su primer ataque contra Israel y abrieron un nuevo foco de tensión en Medio Oriente

La milicia de los hutíes de Yemen, respaldada por Irán, ejecuta su primera ofensiva directa contra Israel desde el inicio de la guerra en la región. El grupo se adjudica el lanzamiento de un misil durante la madrugada del sábado, en un movimiento que amplía el alcance del conflicto.

El vocero militar Yahya Saree confirma la operación a través de la cadena Al-Masirah y sostiene que se trató de una serie de ataques dirigidos contra “sitios militares israelíes sensibles” en el sur del país. Desde el ejército israelí aseguran que el proyectil fue interceptado.

El ataque activa alarmas en zonas cercanas a Beer Sheba y en áreas próximas a instalaciones estratégicas israelíes. Durante la madrugada, se registran múltiples explosiones en Tel Aviv, mientras equipos de emergencia intervienen en al menos 11 puntos impactados en el área metropolitana.