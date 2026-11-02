EEUU: la Corte Suprema rechazó impugnar boletas en California y dio un nuevo revés a Donald Trump

El máximo tribunal falló en contra del pedido de la Casa Blanca por presuntas irregularidades en el padrón electoral del estado más poblado del país.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el pedido del gobierno de Donald Trump de impugnar miles de boletas emitidas por correo en California que, según afirmaban, pertenecían a personas que no son ciudadanos. La decisión se produce en la víspera de las elecciones de medio término en la que se definirá la conformación del nuevo Congreso y el futuro de la administración federal.

En un fallo firmado esta tarde, los miembros del máximo tribunal de la potencia del norte se negaron a intervenir en el caso que involucra a unos 20 mil votantes en un estado mayoritariamente demócrata, rechazando así un planteo de la Casa Blanca que advertía sobre presuntos errores en el padrón electoral.

La administración Trump había solicitado al Tribunal Supremo que anulara las boletas impugnadas hasta que se lograra verificar la ciudadanía de los votantes. Pero las autoridades estatales afirmaron que la lista parecía contener múltiples errores y advirtieron que anularlas podría privar del derecho al voto a electores legales.

La Corte Suprema, conformada en su mayoría por jueces nombrados por George W. Bush y el propio Trump, no hizo lugar al pedido de la administración republicana tal y como había ocurrido en septiembre cuando rechazaron un planteo del magnate para restringir el voto por correo en todo el país.

Sin brindar argumentos, como suele ocurrir en las decisiones de emergencia, los magistrados volvieron a marcarle el terreno a Trump en términos electorales, limitando sus intentos de avanzar sobre el sistema en un contexto adverso.

La advertencia del gobernador de California a Donald Trump

Previo al fallo de la Corte, el gobernador de California, Gavin Newson, plantó bandera frente a Trump y le dejó en claro que contabilizarán los votos que la Casa Blanca pretende impugnar. El demócrata acusó al Presidente de EEUU de intentar anular 20,000 votos "e intimidar a los trabajadores electorales".

Luego le advirtió que en caso de interferir con el proceso electoral californiano, irán a la Justicia en su contra. "Permítanme ser CLARO: Si interfieres en nuestras elecciones, California vendrá por ti. Ningún perdón presidencial te salvará. Estamos LISTOS. Cada voto elegible SÍ será contado", le dijo.

Donald Trump is trying to throw out 20,000 California ballots and intimidate election workers.



Let me be CLEAR: If you interfere with our elections, California WILL come for you. No presidential pardon will save you.



We are READY. Every eligible vote WILL be counted. pic.twitter.com/grAq6SvzWe — Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 2, 2026

Los demócratas se preparan para dominar el Congreso

A horas de las elecciones, las últimas encuestas anticipan un fuerte avance del Partido Demócrata, que podría arrebatarle al oficialismo bancas incluso en históricos bastiones republicanos. El escenario abre la posibilidad de que Trump enfrente la segunda mitad de su mandato con un Congreso adverso, lo que condicionaría su capacidad para impulsar la agenda de gobierno.

En los comicios de este martes se renovarán 35 de los 100 escaños del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, integrada por 435 miembros. También estarán en juego más de 30 gobernaciones estatales y numerosos cargos locales.

La participación anticipada ya marca un nivel significativo. Según el registro del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, más de 54,8 millones de estadounidenses emitieron su voto antes de la jornada electoral, tanto de manera presencial como por correo. La cifra supera los aproximadamente 45,9 millones registrados en las elecciones de medio mandato de 2022.

Ante la posibilidad de recibir un duro golpe que lo pondría en desventaja legislativa, Trump anticipó que podría recurrir al poder de veto para frenar las iniciativas demócratas si la oposición consigue el control del Congreso. El mandatario sostuvo que bloqueará los proyectos que considere contrarios a su agenda y que, con el paso del tiempo, esa estrategia podría llevar a sus adversarios a sentarse a negociar con el Gobierno.

En una entrevista con la columnista Miranda Devine para el podcast Pod Force One, del New York Post, Trump planteó que no permitirá que los demócratas desarmen las políticas de su administración. Según explicó, si la oposición logra imponerse en ambas cámaras, comenzará rechazando sus proyectos y esperará que la falta de acuerdos genere una instancia de negociación. El Presidente dijo que espera que ese escenario no se concrete.