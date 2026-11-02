Elecciones en EEUU: últimas encuestas anticipan duro revés para Donald Trump y los republicanos

El escenario se presenta adverso para el oficialismo. Los últimos sondeos proyectan victorias demócratas clave que les permitirían superar en bancas a los republicanos en ambas cámaras.

A horas de las elecciones legislativas de EEUU que se llevarán a cabo este martes, las últimas encuestas anticipan un fuerte avance del Partido Demócrata, que podría arrebatarle al oficialismo bancas incluso en históricos bastiones republicanos. El escenario abre la posibilidad de que Donald Trump enfrente la segunda mitad de su mandato con un Congreso adverso, lo que condicionaría su capacidad para impulsar la agenda de gobierno.

En los comicios de este martes se renovarán 35 de los 100 escaños del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, integrada por 435 miembros. También estarán en juego más de 30 gobernaciones estatales y numerosos cargos locales.

La participación anticipada ya marca un nivel significativo. Según el registro del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida , más de 54,8 millones de estadounidenses emitieron su voto antes de la jornada electoral , tanto de manera presencial como por correo. La cifra supera los aproximadamente 45,9 millones registrados en las elecciones de medio mandato de 2022.

El último sondeo de The New York Times y el instituto Siena proyecta que los republicanos podrían perder las disputas por el Senado en Míchigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska. Iowa, en tanto, permanece como una contienda sin un claro favorito.

De esos siete escaños, los demócratas actualmente solo defienden el de Michigan, mientras que los otros seis están en manos republicanas. Una eventual victoria opositora en Texas marcaría un hito: sería la primera vez desde 1988 que un candidato demócrata gana una elección al Senado en ese estado. En Kansas, el antecedente se remonta aún más atrás, a 1932.

Cae la aprobación de Trump y las proyecciones favorecen a los demócratas

Para recuperar el control de la Cámara Alta, el Partido Demócrata necesita conservar todas sus bancas y conquistar al menos cuatro de las que hoy pertenecen a los republicanos. La disputa se desarrolla en el marco de una campaña particularmente reñida, que ya se convirtió en la más costosa de la historia electoral estadounidense.

El oficialismo llega a las elecciones de medio mandato condicionado por el malestar económico y el desgaste político de Trump. La preocupación por el costo de vida, el encarecimiento de los alimentos y los combustibles, la guerra en Irán y los bajos niveles de aprobación presidencial aparecen entre los principales factores que complican las perspectivas republicanas.

En los siete estados analizados por The New York Times y Siena, apenas el 38% de los encuestados manifestó su aprobación a la gestión de Trump. El dato adquiere mayor relevancia si se considera que el mandatario se impuso en las elecciones presidenciales de 2024 con un amplio margen en cinco de esos siete territorios.

Las proyecciones también favorecen a los demócratas en la Cámara de Representantes. El modelo de pronósticos Decision Desk HQ les asigna un 84% de probabilidades de recuperar el control del hemiciclo, cinco puntos porcentuales más que hace una semana.

En el Senado, el mismo agregador de encuestas calcula que el Partido Demócrata tiene un 64% de posibilidades de quedarse con la mayoría, siete puntos más que en su estimación anterior.

De todos modos, los analistas advierten que el resultado definitivo dependerá del recuento de votos. Una de las principales cautelas responde a que los electores republicanos suelen estar subrepresentados en las encuestas de intención de voto, un fenómeno que en elecciones anteriores llevó a sobreestimar el desempeño de los demócratas.

Donald Trump anticipó que será el "señor del veto" si los demócratas ganan el Congreso

Donald Trump anticipó que recurrirá al poder de veto para frenar las iniciativas demócratas si la oposición consigue el control del Congreso en las elecciones legislativas de este martes. El mandatario sostuvo que bloqueará los proyectos que considere contrarios a su agenda y que, con el paso del tiempo, esa estrategia podría llevar a sus adversarios a sentarse a negociar con el Gobierno.

En una entrevista con la columnista Miranda Devine para el podcast Pod Force One, del New York Post, Trump planteó que no permitirá que los demócratas desarmen las políticas de su administración. Según explicó, si la oposición logra imponerse en ambas cámaras, comenzará rechazando sus proyectos y esperará que la falta de acuerdos genere una instancia de negociación. El Presidente dijo que espera que ese escenario no se concrete.

La advertencia ya había aparecido en sus declaraciones públicas. El 23 de octubre, al ser consultado sobre cómo trabajaría con un Congreso bajo control demócrata, Trump respondió: “Veto todo”. Luego insistió en que, tras una sucesión de rechazos, sus adversarios terminarían acercándose para alcanzar acuerdos. “Vetás, vetás, vetás, y después vienen y dicen: ¿cómo lo resolvemos?”, resumió.

De nuestro medio asociado DW