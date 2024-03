Elecciones en Estados Unidos: Donald Trump se declaró a favor de prohibir el aborto

El expresidente habló sobre el aborto, y no definió su postura aun. Sin embargo, se espera que la de pronto, ya que el tema es el más importante en la campaña electoral.

El tema principal de campaña: la prohibición del aborto

Los periodistas interrogaron a Trump sobre un artículo de The New York Times de febrero según el cual él había dicho a sus asesores que le gustaba la idea de una prohibición nacional del aborto después de las 16 semanas de embarazo, con excepciones por violación, incesto o salud de la madre, pero que dudaba en abordarlo públicamente para no alienarse votos.