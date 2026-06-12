Benjamín Netanyahu ratificó su alineamiento con Donald Trump para impedir que Irán acceda a armas nucleares

El primer ministro israelí lo anunció mediante un comunicado oficial. Así, EEUU e Israel afianzan su relación.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , aseguró este viernes que mantiene una coincidencia tota l con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , respecto de la necesidad de impedir que Irán desarrolle armamento nuclear .

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La declaración llegó luego de una conversación telefónica entre ambos dirigentes y en medio de las negociaciones que Washington mantiene con Teherán para alcanzar un entendimiento que permita avanzar hacia un acuerdo de paz y seguridad en la región.

“ Mientras yo sea primer ministro de Israel, Irán no tendrá armas nucleares ”, sostuvo Netanyahu en un comunicado difundido por su oficina.

Según informó el Gobierno israelí, Netanyahu dialogó el jueves con Trump acerca del memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) que actualmente se encuentra en elaboración para encauzar conversaciones con Irán.

Aunque Israel no participa de manera directa en esas negociaciones, el mandatario israelí destacó el compromiso asumido por la administración estadounidense respecto de las condiciones que debería contemplar un eventual acuerdo definitivo.

Desde Jerusalén señalaron que Netanyahu agradeció especialmente la postura de Trump sobre la necesidad de eliminar las capacidades nucleares iraníes.

Las condiciones que reclama Israel

De acuerdo con el comunicado oficial, Israel considera indispensable que cualquier entendimiento incluya la eliminación del material enriquecido acumulado por Irán y el desmantelamiento de sus instalaciones destinadas al enriquecimiento de uranio.

Además, el Gobierno israelí planteó la necesidad de imponer restricciones a los programas de misiles iraníes y poner fin al respaldo que Teherán brinda a organizaciones aliadas en distintos países de Medio Oriente.

Las autoridades israelíes calificaron a esos grupos como “proxies terroristas” y sostuvieron que representan una amenaza para la estabilidad regional.

Mientras tanto, desde Teherán aseguraron que las conversaciones avanzan de manera positiva. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, indicó en una entrevista difundida por la cadena estatal Press TV que varias de las cláusulas centrales del posible memorando de entendimiento se encuentran próximas a completarse.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se intensificaron durante las últimas semanas mediante el intercambio de distintas propuestas orientadas a definir los términos de un eventual acuerdo.

Crece la tensión en Medio Oriente

Las gestiones diplomáticas cuentan con la mediación de Pakistán y buscan establecer un marco de entendimiento que permita reducir las tensiones acumuladas durante los últimos años.

Pese a esos avances, Israel continúa observando con cautela el proceso y mantiene su exigencia de que cualquier acuerdo garantice de manera efectiva que Irán no pueda desarrollar armamento nuclear en el futuro.

La posición expresada por Netanyahu reafirmó la histórica postura israelí frente al programa nuclear iraní y dejó en claro que el tema seguirá ocupando un lugar central en la agenda diplomática y de seguridad de Medio Oriente.