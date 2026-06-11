Donald Trump nominó a Jay Clayton como nuevo director de Inteligencia Nacional de EEUU

El mandatario anunció este jueves que designará a Jay Clayton como nuevo director de inteligencia nacional (DNI), en un intento por descomprimir una crisis política derivada de la designación temporal de ese cargo.

Jay Clayton fue nominado por Donald Trump para quedar al frente de la Dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este jueves que nominará a Jay Clayton como nuevo director de Inteligencia Nacional (DNI), en un intento por descomprimir una crisis política derivada de la designación temporal de Bill Pulte.

La decisión se produce en un contexto de fuerte tensión con la oposición demócrata, que advierte que no aportará los votos necesarios para renovar un programa clave de vigilancia extranjera que vence este viernes, a menos que Trump retire aPulte del rol de director interino de inteligencia.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer , fue tajante respecto a Pulte: "Pulte tiene que irse. No puede ocupar el cargo de Director de Inteligencia Nacional (DNI). Nuestra seguridad nacional es demasiado importante.

El presidente estadounidense anunció este jueves que nominará a Jay Clayton como nuevo director de inteligencia nacional (DNI), en un intento por descomprimir una crisis política derivada de la designación temporal de ese cargo.

Pulte, un aliado cercano de Trump sin experiencia en seguridad nacional, está previsto que encabece de manera temporal la Oficina del Director de Inteligencia Nacional hasta la confirmación de un reemplazo definitivo.

Trump, por su parte, aseguró que su permanencia será breve: “Solo estará allí por un tiempo, mientras conseguimos a alguien muy talentoso, Jay Clayton”, sostuvo el mandatario.

Quién es Jay Clayton

Clayton es un exabogado del estudio Sullivan & Cromwell, especializado en fusiones y mercados financieros. Durante el primer mandato de Trump fue presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), donde se destacó por un perfil moderado y por intentar construir consensos bipartidarios.

En 2025, ya había sido designado por Trump como fiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York, uno de los cargos judiciales más influyentes del país. Sin embargo, su nominación genera controversia: no cuenta con experiencia en inteligencia ni en seguridad nacional, un requisito habitual para el cargo de DNI desde su creación tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Según fuentes cercanas al proceso, el director de la Central Intelligence Agency (CIA), John Ratcliffe, habría recomendado a Clayton como reemplazo permanente de la actual directora Tulsi Gabbard.