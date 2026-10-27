Elecciones en Israel: quién es Gadi Eisenkot, el militar que busca destronar a Benjamín Netanyahu tras perder a su hijo en Gaza

El exjefe del Estado Mayor capitaliza el desgaste del primer ministro, aunque mantiene una línea dura sobre Gaza y la cuestión palestina.

Gadi Eisenkot busca convertirse en una alternativa a Benjamín Netanyahu en unas elecciones atravesadas por el desgaste del Gobierno y las críticas por los ataques del 7 de octubre de 2023.

El exjefe del Estado Mayor israelí Gadi Eisenkot, de 66 años, desafía a Benjamin Netanyahu en las elecciones parlamentarias de este martes, en una contienda que puede redefinir el equilibrio político de Israel. La muerte de su hijo menor en Gaza, las críticas a la gestión de los ataques de Hamás y su ruptura con el oficialismo impulsan su candidatura, que busca reunir apoyos para formar un Gobierno alternativo.

Eisenkot se convirtió en uno de los principales rivales del primer ministro después de abandonar Unidad Nacional, partido por el que ingresó a la Knéset en 2022, y fundar su propia fuerza centrista, Yashar. Su crecimiento electoral coincide con el desgaste de Netanyahu por las fallas de seguridad del 7 de octubre de 2023, las acusaciones de corrupción que el mandatario niega y la polémica reforma judicial que provocó masivas protestas en el país.

La tragedia personal ocupa un lugar central en la decisión de Eisenkot de competir por el poder. Gal, su hijo menor y sargento mayor del Ejército israelí, murió en diciembre de 2023 durante una misión en el norte de Gaza para recuperar los restos de dos rehenes capturados por Hamás. Además, el exmilitar perdió a dos sobrinos durante la campaña en el territorio palestino.

En abril, Eisenkot reconoció ante la radio pública israelí Kan Reshet Bet que todavía no había podido abrir las cajas con las pertenencias de su hijo: "Todavía no las he abierto. Sigo posponiéndolo", dijo. A principios de octubre, expresó a The Times of Israel: "No puedo retroceder en el tiempo. Haré todo lo posible por estar a la altura del alto precio que pagó Gal".

El candidato responsabiliza al Gobierno por no haber impedido los ataques y reclama que Netanyahu y sus ministros rindan cuentas. En 2024, renunció al gabinete de guerra que se había formado tras la ofensiva de Hamás y acusó al primer ministro de no actuar con suficiente rapidez para liberar a los rehenes.

Su hijo murió en diciembre de 2023 durante una misión militar en Gaza, mientras participaba en una operación para recuperar los restos de dos rehenes israelíes.

"Durante su mandato, secuestraron mujeres y niños, se abstuvo deliberadamente de hacer lo necesario para rescatar a los rehenes", sostuvo Eisenkot. Netanyahu rechazó esas acusaciones y afirmó que su rival se opuso a operaciones militares fundamentales en Gaza. El exjefe militar negó esa versión y reclamó que se hicieran públicas las actas de las reuniones del gabinete.

Una agenda de seguridad que no rompe con la línea dura

Aunque cuestiona la conducción de Netanyahu, Eisenkot no propone abandonar la ofensiva contra Hamás ni respalda la creación de un Estado palestino. El dirigente promete acabar con la organización islamista en un plazo de 18 meses y considera que Israel debe mantener una posición firme en materia de defensa.

Sin embargo, plantea modificar el vínculo con la Autoridad Palestina y sostiene que esta debe gobernar a los 2,8 millones de palestinos de Cisjordania ocupada. También promete frenar la violencia de los colonos israelíes, aunque apoya la expansión de algunos de los principales bloques de asentamientos y rechaza otros proyectos, como el desarrollo urbanístico en la zona E1, al este de Jerusalén.

Entre sus propuestas figuran una investigación pública sobre los fallos que permitieron los ataques del 7 de octubre, medidas para frenar la emigración de israelíes altamente cualificados y cambios en las exenciones del servicio militar para los ultraortodoxos y los árabes israelíes.

De una carrera militar de cuatro décadas a la política

Nacido en Tiberíades y criado en Eilat, Eisenkot proviene de una familia de inmigrantes marroquíes de recursos modestos. Pertenece a la comunidad judía mizrají, un origen que contrasta con el entorno acomodado en el que creció Netanyahu y que, según algunos analistas, puede ayudarlo a disputar apoyos entre sectores históricamente marginados.

Eisenkot pasó 40 años en el Ejército israelí y ocupó la jefatura del Estado Mayor entre 2015 y 2019, durante un Gobierno de Netanyahu. También comandó fuerzas en Cisjordania durante la Segunda Intifada y quedó asociado con la denominada Doctrina Dahieh, que plantea el uso abrumador de la fuerza contra infraestructuras civiles en zonas desde las que Israel considera que recibe ataques.

Su perfil genera expectativas y cuestionamientos. Algunos analistas destacan su imagen de dirigente serio y su experiencia militar, mientras otros advierten que no representa una alternativa pacifista y que mantendría políticas de fuerza en Gaza y Cisjordania.

El candidato centrista fundó el partido Yashar después de abandonar Unidad Nacional y busca reunir apoyos para formar una coalición alternativa.

La negociación será clave para desplazar al primer ministro

Las encuestas previas a los comicios muestran una competencia ajustada, pero ninguno de los bloques tiene asegurados los 61 escaños necesarios para formar Gobierno en la Knéset, que cuenta con 120 diputados. Por eso, la capacidad de negociar alianzas será determinante para definir quién queda al frente del Ejecutivo.

Netanyahu utiliza la posibilidad de que Eisenkot necesite el apoyo de partidos árabes para construir una mayoría como argumento de campaña. El exmilitar descarta públicamente incorporar esas fuerzas a su Gobierno, aunque no cierra la puerta a una alianza parlamentaria contra el primer ministro.

La contienda enfrenta así a un dirigente que lleva décadas en el centro del poder con un exgeneral que busca capitalizar la confianza que buena parte de la sociedad israelí deposita en las Fuerzas Armadas. El resultado dependerá tanto del respaldo electoral como de las negociaciones posteriores, en un escenario donde la continuidad de Netanyahu no está garantizada.