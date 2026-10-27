Elecciones en Israel: Benjamín Netanyahu votó y llamó a los ciudadanos a ir a las urnas

El vigente primer ministro voto en las primeras hora de este martes. Los comicios definirán la composición de la próxima Knéset, el Parlamento de 120 bancas.

El primer ministro de Israel , Benjamin Netanyahu , votó este martes en Jerusalén junto a su esposa, Sara, en una jornada electoral clave para definir la composición de la próxima Knéset, el Parlamento de 120 bancas. El líder del Likud llamó a los ciudadanos a concurrir a las urnas, en unos comicios en los que las encuestas no lo ubican como favorito.

"¡Vayan a votar!", instó Netanyahu en hebreo, según un comunicado difundido por su oficina. La elección se desarrolla en un contexto marcado por las consecuencias de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y las posteriores ofensivas militares en Gaza, Líbano e Irán.

La participación electoral llegó al 31,5% al mediodía , de acuerdo con los datos de la Comisión Electoral Central de Israel. Se trata del nivel más alto registrado para ese horario desde 1977 y supera en tres puntos porcentuales al de los comicios de 2022.

Durante la jornada, Netanyahu también difundió un mensaje en video en el que acusó a la izquierda y a los partidos árabes de intentar "robar las elecciones". Sus declaraciones llegaron después de que la Policía detuviera en el Néguev, en el sur del país, a tres sospechosos de intentar comprar votos para el partido islamista Raam.

"Mirad, estáis advertidos. Los índices de participación en el sector árabe del sur, sin ir más lejos, son más altos que en el sector judío. Tenéis que salir a votar", afirmó el primer ministro, quien pidió que "nadie se quede en casa".

Netanyahu también planteó la elección como una disputa por el rumbo político e institucional del país. "Lo que está en juego, lo que está en la balanza, es la preservación de nuestro Estado judío: un gobierno de derechas fuerte liderado por el Likud junto con todos nuestros socios, o un gobierno de izquierdas, con partidos árabes, que acabará con el Estado de Israel", sostuvo.

Las elecciones en Israel

Los ciudadanos israelíes se dirigen hoy a las urnas para votar por las listas partidarias que compiten por las 120 bancas de la Knéset. Los escaños se distribuyen de manera proporcional a los votos obtenidos a nivel nacional.

Para acceder al Parlamento, cada lista debe superar el piso electoral del 3,25%. Las fuerzas que no alcanzan ese porcentaje quedan excluidas del reparto de bancas.

La votación está prevista entre las 7 y las 22, hora local. Quienes permanezcan en la fila al momento del cierre podrán emitir su sufragio. Unos 7,3 millones de ciudadanos están habilitados para participar y la jornada electoral es feriado nacional.

El resultado no determinará automáticamente quién encabezará el próximo gobierno. Para formar un Ejecutivo se necesita reunir el respaldo de al menos 61 de los 120 diputados, por lo que las fuerzas políticas deberán negociar alianzas una vez conocidos los resultados.

Tras las elecciones, el presidente de Israel encargará a un legislador la tarea de formar gobierno. Tendrá 28 días para reunir los apoyos necesarios, con una posible prórroga de hasta 14 días. Si las negociaciones fracasan, el país podría verse obligado a convocar nuevos comicios.