Empresas de videojuegos afrontan fuertes pérdidas tras el anuncio de Project Genie de Google

La nueva herramienta de Google sorprendió a internet con su capacidad para crear escenarios en 3D y permitir la interacción del usuario con su entorno. Así, la industria sigue de cerca el avance del proyecto, que por el momento sigue en un esquema de acceso limitad.

La industria de los videojuegos sigue de cerca el desarrollo de Project Genie de Google.

Tras el anuncio de la apertura de Project Genie de Google , la industria de los videojuegos se vio sacudida durante la apertura de los mercados del pasado lunes: en respuesta al lanzamiento, las acciones de las principales empresas relacionadas a esta industria retrocedieron.

Nintendo, Capcom y Konami bajaron entre 1,3% y 7% , en la bolsa de Japón. Por su parte, las chinas Tencent y Netease cayeron entre 2% y 4% en los mercados de Hong Kong.

El sacudón que generó el anuncio de la apertura de Project Genie para suscriptores de Google AI Ultra en EEUU no solo se sintió en las bolsas asiáticas, sino que también tuvo su correlato en Wall Street.

La desarrolladora de Grand Theft Auto, Take-Two Interactive, se hundió aproximadamente un 10%. Por su parte, Unity - fabricante de motores de videojuegos -, se desplomó más del 20%.

El modelo de IA denominado "Project Genie" les permite a los usuarios generar un entorno digital completamente operativo a partir de unas pocas indicacion es. Estos mundos no solo recrean la física y las interacciones del mundo real, sino que además pueden recorrerse libremente, lo que marca un avance significativo en la construcción de experiencias inmersivas.

Unity, software de desarrollo de juegos y aplicaciones, se desplomó un 20% tras el anuncio de Project Genie.

El impacto potencial del desarrollo no pasa desapercibido para la industria: podría alterar los procesos tradicionales de creación de videojuegos, históricamente basados en motores como los de Epic Games o Unity.

Delegar parte de ese trabajo en sistemas de inteligencia artificial también abre la puerta a una reducción considerable en los tiempos y costos de producción. Al mismo tiempo, baja la barrera de entrada para nuevos jugadores del sector, que ya no necesitarían estructuras técnicas tan complejas para diseñar sus propios mundos interactivos.

¿Qué es Project Genie, la nueva IA de Google que genera escenarios personalizados?

Google volvió a captar la atención del ecosistema de la inteligencia artificial con la presentación de Project Genie, un prototipo que integra las capacidades de Genie 3, Nano Banana y Gemini. La herramienta apunta a generar mundos interactivos a partir de prompts y refuerza la posición del gigante de Silicon Valley como uno de los actores más influyentes del sector.

Por ahora, el acceso estará limitado a los suscriptores de Google AI Ultra en Estados Unidos. Además, tanto la creación como la navegación dentro de los entornos tendrán un tope de 60 segundos. Desde la compañía explicaron que estas restricciones buscan que el prototipo "llegue a más usuarios".

Google DeepMind había dado a conocer Genie 3 en agosto de 2025. En aquella instancia, el modelo ya permitía construir escenarios dinámicos y realistas con interacción en tiempo real y resolución 720p, aunque el acceso estaba reservado exclusivamente para desarrolladores.

Google Project Genie Así se ve Project Genie de Google, la herramienta que permite crear nuevos mundos interactivos. Google

La apertura parcial responde, según detalló la empresa en su sitio oficial, al objetivo de que los usuarios puedan “vivir de primera mano las experiencias inmersivas de estos generadores de mundos”. En ese marco, el director de Investigación de DeepMind, Shlomi Frutcher, sostuvo en diálogo con TechCrunch que resulta “emocionante estar en un lugar donde más personas puedan acceder y dar su opinión”.

Project Genie se apoya en tres pilares operativos: el boceto del mundo, la exploración y la combinación de escenarios. El flujo comienza con una vista preliminar creada mediante Nano Banana Pro, que permite diseñar el entorno antes de su generación final a partir de las instrucciones del usuario, incluyendo estética, personajes y formas de interacción.

Una vez listo, el sistema habilita la exploración libre del espacio, con ambientes que se ajustan en tiempo real según las acciones del usuario. A esto se suma la posibilidad de modificar los escenarios ya creados y fusionarlos con otros mundos generados previamente, ampliando el margen de personalización.

Google también advirtió que la herramienta aún se encuentra en fase experimental, por lo que la experiencia puede no ser completamente estable. Entre los posibles inconvenientes mencionó mundos que no se vean “totalmente reales ni se adhieran siempre a las indicaciones”, dificultades en el control de los personajes y mayores niveles de latencia durante el uso.