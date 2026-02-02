Japón dice que halló tierras raras en sedimentos obtenidos en aguas profundas + Seguir en









Una misión de prueba japonesa recuperó sedimentos que contienen tierras raras a unos 6.000 metros en el fondo marino, anunció el lunes el gobierno, que busca reducir la dependencia.

Las autoridades japonesas sostienen que se trata del primer intento mundial por explorar tierras raras a esa profundidad.

Una misión de prueba japonesa recuperó sedimentos que contienen tierras raras a unos 6.000 metros en el fondo marino, anunció el lunes el gobierno, que busca reducir la dependencia de China para esos valiosos minerales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Los detalles serán analizados, incluyendo exactamente cuánta tierra rara contiene" la muestra, dijo el portavoz gubernamental Kei Sato, quien la calificó como "un logro significativo tanto en términos de seguridad económica como en desarrollo marítimo integral".

tierras raras.jpg Tierras raras: los países buscan intensamente estos lugares para abastecerse de nuevo materiales. japón halló tierras raras: qué se sabe Las autoridades japonesas sostienen que se trata del primer intento mundial por explorar tierras raras a esa profundidad.

La muestra fue obtenida por un barco científico de perforación en aguas profundas, el Chikyu, que inició en enero el viaje a la remota isla de Minami Torishima, en el Pacífico, donde se cree que las aguas contienen grandes reservas de minerales.

La exploración se realiza en momentos que China, principal proveedor mundial de tierras raras, intensifica la presión contra Japón luego de que la primera ministra, Sanae Takaichi, sugiriera en noviembre que Tokio podría reaccionar militarmente en caso de un ataque contra Taiwán, que Pekín considera como parte de su territorio.

Las tierras raras, 17 metales difíciles de extraer de la corteza terrestre, son utilizados en todo desde vehículos eléctricos hasta discos duros, turbinas eólicas y misiles. Se cree que la zona en torno de Minami Torishima, situada en aguas económicas de Japón, contiene más de 16 millones de toneladas de tierras raras, que según el diario empresarial Nikkei constituyen la tercera mayor reserva del mundo.

Temas Minería

Japón