Una joven snowboarder falleció luego de que su mochila quedara atrapada en una aerosilla

Se trata de la deportista Brooke Day, de 22 años de edad. La tragedia tuvo lugar en el Tsugaike Mountain Resort, ubicado en la ciudad de Otari, en Japón.

Una tragedia que conmocionó a los deportes de invierno tuvo lugar en el Tsugaike Mountain Resort de Japón: la snowboarder australiana de 22 años, Brooke Day, falleció luego de quedar atrapada en una aerosilla por culpa de su mochila.

En detalle, la joven -oriunda de Costa del Sunshine en Queensland- fue arrastrada por la nieve varios metros sin tener la posibilidad de soltarse por sus propios medios. A pesar de que el lugar activó el botón de emergencia del sistema, para cuando lograron soltarla la joven ya había sufrido un paro cardíaco que le provocó la muerte.

El hecho ocurrió el pasado viernes por la mañana, cuando la joven abordó la aerosilla. Al llegar a la zona de desembarque, la hebilla de la correa de su mochila quedó atrapada en el sistema. Además, su correa pectoral - que también se mantenía enganchada - impidió que Day se desprendiera de su equipamiento.

Inmediatamente, el personal turístico activó el botón de emergencia para detener el sistema de traslado. Sin embargo, el rescate se vio frustrada porque la mochila seguía sostenido al cuerpo de la joven.

Cuando los equipos de emergencia lograron soltar la mochila , la joven ya había sufrido un paro cardíaco. Si bien fue trasladada en ambulancia a un hospital cercano, tiempo después los médicos confirmaron su fallecimiento.

El incidente volvió a poner el foco sobre este tipo de mecanismos de traslado.

Desde el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia confirmaron la muerte de Brooks y enviaron un mensaje de condolencia a la familia de la joven: "Enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia en este momento difícil”.

Las consecuencias del accidente

Tras lo ocurrido, el Tsugaike Mountain Resort y la empresa operadora de la aerosilla emitieron un comunicado oficial conjunto donde ofrecieron disculpas a la familia, además de detallar que avanzarán en una investigación interna para descubrir que sucedió: "Continuaremos cooperando plenamente con la policía y las autoridades pertinentes en sus investigaciones, mientras trabajamos simultáneamente para establecer un marco operativo más seguro".

image El Tsugaike Mountain Resort emitió un comunicado donde anunció el inicio de una investigación para dilucidar lo ocurrido.

La trágica muerte provocó el cierre temporal de la aerosilla, que tiene la capacidad de transportar hasta 1.000 personas por hora.

El episodio volvió a poner bajo la lupa la seguridad de los sistemas de transporte en centros de montaña, en particular el uso de mochilas, correas y otros accesorios. Especialistas en deportes invernales señalaron que, si bien trasladar equipamiento personal es habitual, el peligro aparece cuando algún elemento queda enganchado en el mecanismo, una situación que puede derivar en consecuencias fatales si no se adoptan medidas preventivas.

Uno de los antecedentes más cercanos ocurrió en la estación Savin Kuk, próxima a abljak, en Montenegro. Allí, el ex futbolista alemán Sebastian Hertner murió a los 34 años luego de caer de un telesquí cuando la silla retrocedió de forma repentina unos 70 metros y terminó impactando contra el asiento que venía detrás. Su esposa, de 30 años, quedó atrapada en la estructura dañada y permaneció inmovilizada durante horas tras presenciar el hecho.

La seguidilla de accidentes también incluye lo sucedido en enero de 2025 en la estación de Astún, en Huesca, España. Un colapso en las instalaciones dejó más de 30 heridos de gravedad; dos mujeres jóvenes quedaron en estado crítico y alrededor de 80 esquiadores y snowboarders permanecieron suspendidos mientras los equipos de emergencia desplegaban el operativo de rescate.