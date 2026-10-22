Francia confirmó la primera muerte de un hombre por el virus Shamonda: cómo se contagia y por qué preocupa a Europa + Agregar ámbito en









Las autoridades sanitarias investigan el fallecimiento de un paciente en Lyon por una infección que hasta ahora sólo afectaba al ganado.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades monitorea de cerca la evolución del brote.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) informó que mantiene un monitoreo permanente sobre la situación epidemiológica en el continente tras confirmarse la primera muerte de una persona contagiada con el virus Shamonda. El fallecimiento ocurrió en Lyon en un paciente con un cuadro de inmunodepresión severa.

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Aunque se consideraba un virus exclusivo del reino animal sin capacidad de transmisión a seres humanos, el registro del deceso encendió las alarmas sanitarias en los organismos de la Unión Europea. Por el momento, los equipos médicos investigan el grado de incidencia directa del patógeno en la muerte del paciente y por donde adquirió la infección.

El virus Shamonda se transmite principalmente al ganado bovino a través de la picadura de mosquitos. Qué es el virus Shamonda El Shamonda es un virus identificado históricamente por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960. Se trata de un agente patógeno que afecta principalmente al ganado bovino y a animales de granja, transmitido de manera habitual a través de la picadura de mosquitos jorobados o jejenes pertenecientes al género Culicoides.

Hasta la fecha no existían registros de infecciones en personas, por lo que las autoridades calificaron el episodio reportado en Francia como un caso excepcional asociado a la extrema vulnerabilidad inmunológica que presentaba el paciente.

En qué países ya fue detectado Aunque la infección en humanos no tenía antecedentes, la presencia del virus en animales de granja dentro del territorio europeo fue identificada a mediados de 2026, con reportes clínicos detectados desde el mes de junio.

Hasta el momento, la circulación del Shamonda en explotaciones ganaderas ha sido confirmada en los siguientes países e insulares: Europa Central y del Norte : Austria, Bélgica, Alemania, Liechtenstein, Luxemburgo y Países Bajos

: Austria, Bélgica, Alemania, Liechtenstein, Luxemburgo y Países Bajos Europa Occidental y del Sur: Francia, España, Portugal, Italia, Suiza e Irlanda, además de la isla de Jersey Los laboratorios de europeos reforzaron su capacidad de pruebas para detectar posibles casos del virus. Depositphotos Europa trabaja para contener el virus Shamonda Frente a la confirmación del caso en Lyon, el ECDC entabló una red de trabajo coordinada junto a la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Las tres entidades articulan un seguimiento unificado para evaluar las implicancias en la salud pública y en la seguridad agropecuaria de la región. El plan de contingencia contempla el refuerzo de la capacidad diagnóstica para agilizar el procesamiento de pruebas. Al mismo tiempo, los sistemas de vigilancia epidemiológica ajustaron sus protocolos de respuesta para detectar de forma temprana eventuales sospechas de contagio en personas expuestas.

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