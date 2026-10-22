El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) informó que mantiene un monitoreo permanente sobre la situación epidemiológica en el continente tras confirmarse la primera muerte de una persona contagiada con el virus Shamonda. El fallecimiento ocurrió en Lyon en un paciente con un cuadro de inmunodepresión severa.
Francia confirmó la primera muerte de un hombre por el virus Shamonda: cómo se contagia y por qué preocupa a Europa
Las autoridades sanitarias investigan el fallecimiento de un paciente en Lyon por una infección que hasta ahora sólo afectaba al ganado.
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Aunque se consideraba un virus exclusivo del reino animal sin capacidad de transmisión a seres humanos, el registro del deceso encendió las alarmas sanitarias en los organismos de la Unión Europea. Por el momento, los equipos médicos investigan el grado de incidencia directa del patógeno en la muerte del paciente y por donde adquirió la infección.
Qué es el virus Shamonda
El Shamonda es un virus identificado históricamente por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960. Se trata de un agente patógeno que afecta principalmente al ganado bovino y a animales de granja, transmitido de manera habitual a través de la picadura de mosquitos jorobados o jejenes pertenecientes al género Culicoides.
Hasta la fecha no existían registros de infecciones en personas, por lo que las autoridades calificaron el episodio reportado en Francia como un caso excepcional asociado a la extrema vulnerabilidad inmunológica que presentaba el paciente.
En qué países ya fue detectado
Aunque la infección en humanos no tenía antecedentes, la presencia del virus en animales de granja dentro del territorio europeo fue identificada a mediados de 2026, con reportes clínicos detectados desde el mes de junio.
Hasta el momento, la circulación del Shamonda en explotaciones ganaderas ha sido confirmada en los siguientes países e insulares:
- Europa Central y del Norte: Austria, Bélgica, Alemania, Liechtenstein, Luxemburgo y Países Bajos
- Europa Occidental y del Sur: Francia, España, Portugal, Italia, Suiza e Irlanda, además de la isla de Jersey
Europa trabaja para contener el virus Shamonda
Frente a la confirmación del caso en Lyon, el ECDC entabló una red de trabajo coordinada junto a la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Las tres entidades articulan un seguimiento unificado para evaluar las implicancias en la salud pública y en la seguridad agropecuaria de la región.
El plan de contingencia contempla el refuerzo de la capacidad diagnóstica para agilizar el procesamiento de pruebas. Al mismo tiempo, los sistemas de vigilancia epidemiológica ajustaron sus protocolos de respuesta para detectar de forma temprana eventuales sospechas de contagio en personas expuestas.