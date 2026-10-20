El CEO de Ryanair alerta a Europa por "el mayor aumento de precios de vuelos de la historia" + Agregar ámbito en









Michael O'Leary proyectó incrementos de hasta un 20% en los pasajes tras la escalada del combustible y la reducción de oferta por quiebras y fusiones. El ejecutivo realizó las declaraciones en Bruselas, donde anunció la cancelación de 20 rutas en Bélgica.

Aumento de tarifas: El CEO de Ryanair advirtió sobre el mayor incremento histórico de pasajes aéreos en Europa para el próximo año.

El CEO de Ryanair, Michael O'Leary, advirtió este martes que las tarifas aéreas en Europa registrarán el próximo año el "mayor incremento de su historia", impulsadas por la falta de cobertura de la mayoría de las líneas aéreas ante la escalada en los costos del combustible.

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O'Leary proyectó un recorte en la disponibilidad de asientos para el año que viene, atribuido a la ola de quiebras y fusiones de aerolíneas. De acuerdo con el ejecutivo, esta menor oferta sumada a la desprotección ante los costos del combustible derivará en aumentos de boletos de hasta un 20%.

"El año que viene se va a producir un aumento de las tarifas aéreas en Europa, creo que del 10, el 15 o quizá el 20%. Se va a producir, diría yo, el mayor aumento de las tarifas aéreas de la historia de Europa en los próximos 12 meses", señaló el CEO en una rueda de prensa celebrada en Bruselas.

El CEO de Ryanair advirtió sobre el mayor incremento histórico de pasajes aéreos en Europa para el próximo año. El detalle El conflicto bélico en Irán desencadenó una fuerte escalada en los precios del combustible de aviación, un factor que redujo drásticamente los márgenes operativos de aquellas aerolíneas que carecían de coberturas financieras.

O'Leary destacó que Ryanair y otras aerolíneas europeas cuentan con sólidas coberturas financieras sobre el combustible de aviación para 2026. En ese sentido, añadió que la mayor compañía aérea de Europa ya tiene cubierto el 80% de su consumo a un precio fijo de u$s67 por barril hasta marzo de 2027.

Causas del alza: La escalada de costos de combustible y la menor oferta de asientos, por quiebras y fusiones, impulsan el alza. El CEO de Ryanair señaló que, con vista a partir de abril de 2027, la mayoría de las aerolíneas europeas cuentan con un margen de cobertura muy acotado. En ese sentido, reveló que la propia Ryanair solo tiene resguardado el 15% de sus costos de combustible para el ejercicio siguiente a un precio de u$s85 por barril, en un contexto donde las cotizaciones al contado rondan casi el doble de ese valor. O'Leary realizó estas declaraciones en Bruselas, donde anunció la cancelación de 20 rutas y la reducción de más de un millón de plazas con origen en Bélgica para la temporada de invierno boreal. La decisión de la aerolínea responde al plan del gobierno belga de elevar la tasa a la aviación de los 2 euros actuales a 7 euros a partir de enero.

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