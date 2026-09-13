Elecciones en Suecia: la oposición de centroizquierda se impone ante el oficialismo.

Los primeros sondeos ubican al partido Socialdemócrata por encima del bloque gubernamental de Ulf Kristersson. De confirmarse, podría recuperar el poder, pese a retroceder casi dos puntos porcentuales respecto a los comicios de 2022.

La oposición de centroizquierda se impone este domingo en las elecciones generales de Suecia con el 51,3% de los votos, frente al 46,8% del bloque gubernamental del primer ministro conservador, Ulf Kristersson , según un sondeo de la televisión pública SVT.

La encuesta, difundida tras el cierre de los colegios electorales a las 20 (15 de Argentina), ubica al Partido Socialdemócrata como la fuerza más votada, con el 28,4%. Le siguen el Partido Conservador, con el 18,1%, y el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), con el 17,2%.

Otro sondeo, publicado por TV4, también otorgó l a victoria a la izquierda , con el 51,3% de los votos, frente al 47% de la derecha. Ambas encuestas a pie de urna muestran que la extrema derecha pierde apoyo por primera vez desde su ingreso al Parlamento en 2010, con resultados del 17,2% y el 18,5%, respectivamente.

De confirmarse los sondeos, el Partido Socialdemócrata , la fuerza política más votada en todos los comicios generales de los últimos cien años, podría recuperar el poder, pese a retroceder casi dos puntos porcentuales respecto de las elecciones de 2022.

La ultraderecha, que había crecido en todos los comicios desde su primera participación electoral en 1988, perdería su condición de segunda fuerza política. Ese lugar volvería a ser ocupado por los conservadores de Kristersson, aunque el resultado no les permitiría mantenerse en el gobierno.

El sondeo de SVT coloca al Partido de Izquierda (socialista) como cuarta fuerza, con el 8% de los votos. Por delante quedarían otros dos aliados de la líder socialdemócrata, Magdalena Andersson: el Partido de Centro, con el 7,5%, y el Partido del Medio Ambiente, con el 7,4%.

Los otros dos partidos que integran la actual coalición de gobierno, que cuenta con mayoría gracias al apoyo externo del SD, mejorarían sus resultados. El Partido Cristiano Demócrata obtendría el 6,1%, mientras que el Partido Liberal, al que los sondeos daban hasta hace una semana por debajo de la barrera mínima del 4%, alcanzaría el 5,4%.

Las encuestas previas apuntaban a un triunfo claro de la oposición. Sin embargo, durante las últimas semanas la distancia se había reducido a entre 0,5 y 5,6 puntos porcentuales, lo que había alimentado las especulaciones sobre un posible nuevo drama electoral, como el ocurrido en 2018 y 2022. En aquellos comicios, hubo que esperar tres días hasta el recuento del voto del extranjero para conocer el resultado final.