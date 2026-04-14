Emotivo acto en Ámsterdam en memoria de niños y periodistas asesinados en Gaza + Seguir en









La manifestación denunció la muerte de más de 20.000 menores dejando 15.000 pares de zapatos en Plaza de Dam. Se exigió medidas contra Israel por incumplir el protocolo de asistencia tras el alto el fuego.

La Plaza de Dam en Ámsterdam, Países Bajos, acogió este domingo una protesta simbólica para recordar a los niños y periodistas palestinos muertos en la franja de Gaza.

Este domingo, la Plaza Dam de Ámsterdam fue el escenario de una movilización simbólica en memoria de los niños y periodistas fallecidos en Gaza. Bajo la consigna "Plantar un árbol de olivo", los manifestantes denunciaron el impacto humano de la guerra y exigieron el fin de las acciones militares de Israel.

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La actividad central destacó por la colocación de miles de zapatos infantiles en mitad de la plaza y una muestra con las identidades y fotos de los reporteros que han sido víctimas del conflicto.

Figuras de la cultura neerlandesa, entre artistas y actores, pusieron voz a la tragedia leyendo los nombres y edades de los niños fallecidos. Mientras tanto, un grupo de voluntarios recorría la zona entregando información sobre la crisis en Palestina a quienes pasaban por allí.

homenaje en Ámsterdam La jornada, organizada bajo el lema "Plantar un árbol de olivo", buscó visibilizar el costo humano del conflicto y rechazar el genocidio cometido por Israel. Las declaraciones de los activistas tras el homenaje en Ámsterdam La directiva de la organización Zion Tree, Esther Furness Moest, precisó que este fue el vigésimo primer homenaje enfocado en la infancia palestina y el cuarto dedicado a los comunicadores.

El activista Fondy Moust subrayó el recrudecimiento del conflicto: mientras que en enero de 2024 la muestra contaba con 10.000 zapatos, la cifra actual se duplicó a 20.000 menores fallecidos. Al respecto, Moust señaló que el número real es aún mayor, pues hay niños "que se perdieron en las prisiones israelíes, quedaron en la desaparición o fueron ejecutados".

Por otro lado, Van Dyk Moss lamentó que la muerte de 313 periodistas en los últimos dos años y medio represente "otro ejemplo de injusticia". La movilización en Ámsterdam evidenció que el alto el fuego del 10 de octubre no ha garantizado la ayuda básica en Gaza por los bloqueos israelíes. Los manifestantes recordaron que la intervención apoyada por EEUU causó, desde finales de 2023, la muerte de más de 72.000 personas, dejando en ruinas el 90% del territorio palestino.

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