Benjamín Netanyahu ordenó ampliar el control israelí sobre Gaza al 70% del territorio

El primer ministro israelí afirmó que sus fuerzas ya dominan el 60% de la Franja y anticipó una nueva expansión sobre el enclave palestino. Además, Israel aseguró haber matado al nuevo líder militar de Hamás.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , anunció este jueves que ordenó ampliar el control militar sobre la Franja de Gaza al 70% del territorio. Hasta ahora, asegura que sus fuerzas dominan el 60% del enclave palestino , mientras continúan los ataques pese al cese al fuego firmado en octubre de 2025.

" En este momento, controlamos por completo el 60% del territorio de la Franja de Gaza y mi directiva es llegar al…", dijo Netanyahu durante un evento organizado por el Canal 12 de Israel. Al hacer este anuncio, el público presente coreó "¡100%!" antes de que pudiera terminar la frase.

"Esperen, vayamos en orden. Primero, el 70%. Empezaremos con eso", respondió el mandatario, sin negar que la totalidad del territorio pueda ser el objetivo final, según informó RT.

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Ya la semana pasada, el premier israelí había declarado en Tel-Aviv que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) controlan el 60 % del enclave palestino, una cifra mayor al 53% que Israel debía mantener controlado sobre una franja de seguridad llamada “Línea Amarilla”.

"Hemos traído a casa a todos nuestros rehenes, hasta el último. Hubo quienes dijeron: '¡Fuera, fuera!'. No nos fuimos", dijo en aquel momento. "Hoy controlamos el 60%, mañana ya veremos", cerró sobre el tema Netanyahu, en un tono ya ni siquiera de amenaza, sino de una realidad planteada como irreversible y normalizada.

Israel aseguró haber matado a Mohammad Odeh, el nuevo líder militar de Hamás en medio de la ofensiva en Gaza

Mohammad Odeh

Israel asegura este miércoles, haber matado a Mohammad Odeh, señalado como el nuevo jefe del ala armada de Hamás en Gaza, durante un ataque aéreo realizado el martes en la ciudad de Gaza. La ofensiva ocurrió en medio de una intensificación militar israelí sobre el enclave palestino y mientras siguen bloqueadas las negociaciones indirectas por un alto el fuego.

Israel confirmó la muerte de Mohammad Odeh

El Ejército israelí informó que Odeh murió en una operación realizada en Gaza y lo vinculó directamente con la estructura militar de Hamás. Según indicó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el dirigente había asumido recientemente como reemplazante de Izz al-Din al-Haddad, abatido por Israel el 15 de mayo.

Netanyahu sostuvo además que Odeh dirigía la división de inteligencia de Hamás durante los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, episodio que desencadenó la guerra en Gaza. Aunque Hamás no emitió un comunicado oficial sobre el hecho, fuentes cercanas al movimiento islamista coincidieron en que era considerado uno de los principales candidatos para liderar el brazo armado del grupo.

Un familiar confirmó a Reuters la muerte de Odeh y señaló que el funeral se realizaría luego de las oraciones del mediodía en la ciudad de Gaza. Además, un comunicado de la familia indicó que el dirigente murió junto con su esposa y su hijo.