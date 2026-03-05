Israel advirtió que el sur de Beirut podría sufrir la misma devastación que Gaza y desató el caos en la ciudad

El gobierno israelí amenazó con una ofensiva sobre el bastión de Hezbolá. “Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Khan Younis”, afirmó el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich.

En medio de la escalada en Líbano tras los ataques sobre Irán , Israel advirtió este jueves que los suburbios del sur de Beirut, principal bastión de Hezbolá, podría enfrentar una devastación similar a la que sufrió la Franja de Gaza durante la guerra con Hamas.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich , lanzó una dura amenaza durante una visita a la frontera norte de Israel, en medio de la creciente escalada bélica regional tras la guerra iniciada por Estados Unidos contra el régimen iraní.

“Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Khan Younis” , afirmó en referencia a la ciudad del sur de Gaza, que fue devastada por los bombardeos israelíes durante el conflicto con el grupo terrorista Hamas.

“Hezbolá cometió un grave error y pagará un alto precio. Estamos atacando la cabeza del pulpo en Irán y, al mismo tiempo, cortaremos el brazo de Hezbolá”, dijo Smotrich.

El Ejército israelí había instado a la población de los suburbios del sur de Beirut a evacuar inmediatamente ante la posibilidad de nuevos ataques. “Salven sus vidas y evacuen sus viviendas de inmediato”, advirtió un vocero militar.

La advertencia se produjo luego de que Hezbolá, milicia chiita apoyada por Irán, lanzara una ofensiva contra Israel para “vengar” la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, muerto en una operación conjunta de EEUU e Israel contra Irán.

Tras el anuncio, se vivieron escenas de pánico y enormes atascos en los accesos a Beirut, la capital libanesa. Desde el inicio del conflicto, la ofensiva israelí dejó al menos 102 muertos y más de 90.000 desplazados.

israel en el libano Desde el inicio del conflicto, la ofensiva israelí dejó al menos 102 muertos y más de 90.000 desplazados. Gentileza: Haaretz

Se intensifica la ofensiva de Israel contra Líbano

Los últimos días, Israel continuó con sus ataques contra el Líbano mediante una nueva tanda de tropas al sur del país, donde gobierna el grupo político-paramilitar, Hezbolá. Además, las Fuerzas Armadas israelíes ordenaron a los residentes de más de 80 aldeas evacuar, en medio de un escenario de enfrentamiento.

En un comunicado, el Ministerio de Salud del Líbano indicó que “el balance de la agresión israelí desde el lunes al amanecer (...) ha subido a 72 mártires y 437 heridos”. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Sociales señaló que 83.847 personas desplazadas fueron alojadas en refugios oficiales.

Asimismo, Hezbolá afirmó este miércoles que sus combatientes se enfrentaron “directamente” con tropas israelíes en la localidad de Jiam, en el sur del Líbano, a unos seis kilómetros de la frontera con Israel.

El martes, Hezbolá, respaldado por Irán, afirmó estar listo para una guerra abierta, lo que agravaría la ya caliente situación en la región. La organización islamista lanzó cohetes y drones contra el sur israelí, luego del ataque inicial de Israel y EEUU contra la cúpula de poder iraní.

En la madrugada, informó que ejecutó dos nuevas ráfagas de cohetes dirigidas al norte israelí. Casi en paralelo, la aviación de Israel golpeó distintos objetivos durante la noche, entre ellos un edificio donde funcionan medios vinculados a la organización chiita, afectando sus señales de televisión y radio.

La tensión también se trasladó a Beirut. En los suburbios del sur de la capital libanesa se registraron múltiples bombardeos a primera hora de la tarde, sin alertas previas a la población. Más tarde, el ejército israelí señaló que los ataques estuvieron dirigidos contra dirigentes y estructuras operativas de Hezbolá .