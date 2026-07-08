EEUU reanudó los ataques contra Irán luego de que Donald Trump anunciara el "fin del acuerdo"

El Comando Central de los EEUU, (CENTCOM) confirmó este miércoles que se están realizando "ataques adicionales contra Irán" en este momento, con el fin de "debilitar aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz". La noticia se dio luego de que el presidente Donald Trump asegura que el acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán había "llegado a su fin".