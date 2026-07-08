El Comando Central de los EEUU, (CENTCOM) confirmó este miércoles que se están realizando "ataques adicionales contra Irán" en este momento, con el fin de "debilitar aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz". La noticia se dio luego de que el presidente Donald Trump asegura que el acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán había "llegado a su fin".
8 de julio 2026 - 18:22
EEUU reanudó los ataques contra Irán luego de que Donald Trump anunciara el "fin del acuerdo"
El Comando Central de los EEUU anunció nuevos ataques, con el argumento de volver a normalizar la navegación por el estrecho de Ormuz.
-
El petróleo subió más de 5% y alcanzó máximos de tres semanas por la crisis entre EEUU e Irán
-
El sector privado cubano crece en medio de la crisis: más comercios, más desigualdad y un país que cambia
"EEUU responsabiliza a Irán de la reciente agresión injustificada contra buques mercantes y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía navegable internacional de vital importancia", cerró el CETCOM en X.
Noticia en desarrollo...
- Temas
- Estados Unidos