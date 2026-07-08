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8 de julio 2026 - 18:22

EEUU reanudó los ataques contra Irán luego de que Donald Trump anunciara el "fin del acuerdo"

El Comando Central de los EEUU anunció nuevos ataques, con el argumento de volver a normalizar la navegación por el estrecho de Ormuz.

EEUU e iran (1)

"EEUU responsabiliza a Irán de la reciente agresión injustificada contra buques mercantes y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía navegable internacional de vital importancia", cerró el CETCOM en X.

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