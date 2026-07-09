OpenAI acelera la carrera por la IA con GPT-5.6 y GPT-Live, su nueva tecnología de voz en tiempo real

La compañía presentó una nueva familia de modelos de inteligencia artificial y lanzó GPT-Live, un sistema capaz de escuchar y responder al mismo tiempo. También amplió el acceso a GPT-5.6 tras superar una etapa de evaluación con autoridades estadounidenses.

a compañía también incorporó nuevas herramientas de seguridad para el modo de voz de ChatGPT

OpenAI dio un nuevo paso en la evolución de la inteligencia artificial al anunciar el lanzamiento de GPT-5.6, su nueva generación de modelos de lenguaje, y presentar GPT-Live, una tecnología de voz diseñada para mantener conversaciones mucho más naturales al poder escuchar y hablar de manera simultánea.

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La compañía informó que GPT-5.6 estará disponible de forma gradual para desarrolladores, empresas y usuarios, luego de haber permanecido durante dos semanas en un período de evaluación restringido solicitado por el Gobierno de Estados Unidos para analizar el desempeño de sus modelos más avanzados.

La nueva familia está integrada por tres versiones. GPT-5.6 Sol es el modelo más potente y está orientado a tareas complejas como programación, biología y ciberseguridad; GPT-5.6 Terra busca equilibrar capacidad y velocidad de respuesta; mientras que GPT-5.6 Luna fue desarrollado para aplicaciones que requieren menor consumo de recursos y respuestas rápidas.

Junto con la nueva generación de modelos, OpenAI presentó GPT-Live , una tecnología de voz que busca eliminar una de las principales limitaciones de los asistentes conversacionales: la necesidad de esperar turnos para hablar.

A diferencia de los sistemas tradicionales, GPT-Live puede escuchar y responder al mismo tiempo, permitiendo que el usuario interrumpa la conversación, cambie de tema de forma inmediata o mantenga un diálogo continuo, con respuestas más naturales e incluso expresiones conversacionales como "ajá" o "claro".

Además, el sistema puede mostrar información visual en tiempo real —como el clima, cotizaciones bursátiles u otros datos— mientras mantiene la conversación.

Según explicó OpenAI, GPT-Live utiliza GPT-5.5 como soporte para realizar tareas más complejas, como búsquedas en internet o razonamientos de mayor profundidad, mientras mantiene una interacción fluida mediante procesamiento continuo del audio.

GPT-Live utiliza GPT-5.5 como soporte para realizar tareas más complejas

Más seguridad y despliegue gradual

La compañía también incorporó nuevas herramientas de seguridad para el modo de voz de ChatGPT. Cuando el sistema detecta conversaciones potencialmente riesgosas, puede redirigir la respuesta hacia una opción más segura, mostrar advertencias adicionales o incluso finalizar la interacción en los casos de mayor gravedad.

Asimismo, se añadieron controles parentales que permiten a los adultos decidir si los menores pueden utilizar la función de voz y recibir alertas cuando el sistema detecte posibles situaciones de riesgo.

GPT-Live comenzó a desplegarse para ChatGPT en Android, iOS y la versión web. La versión GPT-Live-1 estará disponible para los usuarios de los planes Go, Plus y Pro, mientras que GPT-Live-1 mini llegará también a las cuentas gratuitas.

Con estos anuncios, OpenAI busca consolidar su liderazgo en la carrera por la inteligencia artificial generativa frente a competidores como Google, Anthropic y Meta, en un mercado donde la competencia ya no pasa solo por desarrollar modelos más potentes, sino por integrarlos rápidamente en herramientas de uso cotidiano para millones de usuarios.