Escalada en Líbano: bombardeos israelíes dejan más de 20 muertos en el sur del país

Israel lanzó varios bombardeos contra el sur de Líbano en las últimas horas y dejó al menos 24 muertos en tres ataques distintos. Los operativos se produjeron en medio de una escalada militar vinculada al conflicto regional y elevaron a más de 60 las víctimas en el país tras recientes operaciones israelíes.

Tres ataques en el sur del país Las operaciones militares se concentraron en diferentes puntos del sur libanés. Según reportó la agencia oficial NNA, 18 de las víctimas fueron identificadas en la localidad de Sir al Ghabariya, una de las zonas más golpeadas por los bombardeos.

Otro de los ataques ocurrió en el municipio de Saida, donde un proyectil israelí destruyó por completo una vivienda. El impacto provocó la muerte de dos integrantes de una misma familia, un padre y su hijo, mientras que la madre resultó gravemente herida y permanece en estado crítico. Además, al menos siete personas sufrieron lesiones durante ese episodio.

libano (1) Las operaciones militares impactaron en varias zonas del sur libanés, entre ellas Sir al Ghabariya, Saida y Aitit. Un tercer bombardeo se registró en la localidad de Aitit, dentro del municipio de Tiro, donde murieron otras cuatro personas. Con estos hechos, el balance de víctimas mortales en Líbano continuó aumentando durante las últimas horas.

Explosiones en Tel Aviv tras un nuevo lanzamiento de misiles desde Irán Varias explosiones se escucharon el domingo por la tarde en el centro de Tel Aviv luego de que el ejército israelí advirtiera sobre el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí. Periodistas de la agencia AFP reportaron las detonaciones poco después de que se activaran las alarmas en la ciudad.

video ataque tel aviv 08-03 En un comunicado oficial, las autoridades militares informaron que los proyectiles habían sido detectados en dirección a Israel. “Hace poco, el ejército israelí identificó misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel”, señaló el ejército en el mensaje difundido a la población. Tras la detección de los misiles, las fuerzas armadas activaron los sistemas de defensa antiaérea para intentar interceptar los proyectiles. Las explosiones registradas en Tel Aviv se produjeron en ese contexto, mientras las defensas intentaban neutralizar la amenaza.