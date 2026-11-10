Escándalo Ueno Bank: Paraguay busca en Argentina, EEUU y Luxemburgo el dinero desviado

Las gestiones buscan identificar bienes de personas investigadas, entre ellas el expresidente Santiago Peña. Otros fines de la Justicia son determinar elementos que puedan ser incorporados como pruebas y decomisados.

Este lunes, clientes con depósitos superiores a u$s20.000 comenzaron a recibir anticipos de ese monto junto a aquellos que mantienen deudas con el banco.

La Fiscalía de Paraguay anunció su pedido de cooperación con la Argentina, EEUU y Luxemburgo para rastrear y recuperar posibles activos vinculados a Ueno Bank , luego del escándalo financiero que precipitó la destitución y detención del expresidente Santiago Peña . La Justicia busca identificar "bienes de personas investigadas", entre las que se encuentra el exmandatario.

Se trata de un pedido del fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán , quien explicó en una conferencia de prensa que mantiene contactos con autoridades de los tres países para identificar bienes de las personas y empresas investigadas , entre ellas Peña que actualmente tiene prisión preventiva.

Las gestiones buscan "localizar bienes y poder determinar exhortos o cartas rogatorias que sean tendientes a incorporar pruebas y también lograr el aseguramiento con fines de decomiso de los bienes", aseguró el fiscal.

"Para ello se mantiene contacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ofreció su colaboración", señaló el ministerio público en un comunicado. Por otro lado, el domingo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llamó al presidente Pedro Alliana para felicitarlo por su asunción y reafirmar el respaldo de Washington.

Mientras tanto, el Banco Central, que intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por problemas de solvencia, incorporó este lunes nuevos grupos de ahorristas al programa para restituir los depósitos. Desde el jueves, cerca de 1,2 millones de personas recuperaron un total de u$s168 millones, según datos del Banco Central.

La medida busca identificar bienes de las personas y empresas investigadas, entre ellas Peña que actualmente tiene prisión preventiva.

Este lunes comenzaron a recibir anticipos de hasta u$s20.000 clientes con depósitos superiores a ese monto y también aquellos que mantienen deudas con el banco, a quienes se les descuentan las cuotas vencidas. Sin embargo, el fondo de garantías no cubre reintegros mayores a los u$s36.000 por cuenta, lo que genera incertidumbre respecto al destino de fondos públicos que se encontraban en Ueno, como los del Instituto de Previsión Social, que gestiona jubilaciones.

El colapso derivó en el anuncio de una serie de medidas de Santiago Peña, que luego renunció a la presidencia. @santipenap

Crisis en Paraguay: encontraron una bóveda oculta en la mansión de Santiago Peña y buscan abrirla

La investigación por el colapso de Ueno Bank sumó un nuevo capítulo en Paraguay tras el descubrimiento de una bóveda oculta detrás de una pared falsa en la mansión de Santiago Peña. Durante un allanamiento en su residencia de verano, ubicada en San Bernardino, los fiscales encontraron un compartimento de alta seguridad que no lograron abrir y ahora analizan distintas alternativas para acceder a su interior.

El procedimiento fue ordenado por el Ministerio Público en el marco de las presuntas irregularidades financieras vinculadas al banco digital. La estructura cuenta con un sofisticado sistema de seguridad de origen israelí que incluiría reconocimiento de iris, aunque los investigadores solamente consiguieron superar la primera puerta. La segunda compuerta permanece cerrada.

La propiedad, construida durante la gestión presidencial de Peña, también quedó bajo la lupa por su financiamiento. La Fiscalía investiga el origen de los fondos utilizados para levantar la residencia y la capacidad de pago del exmandatario, a partir de los créditos que obtuvo de la entidad bancaria.

Ante la imposibilidad de acceder al compartimento, los investigadores evalúan distintas posibilidades, entre ellas una detonación controlada, siempre bajo supervisión de especialistas. El fiscal Christian Benítez confirmó que la medida se encuentra en análisis y aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre el procedimiento.