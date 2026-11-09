Crisis en Paraguay: encontraron una bóveda oculta en la mansión de Santiago Peña y buscan abrirla

El compartimento fue descubierto durante un allanamiento por la causa Ueno Bank. La Fiscalía evalúa alternativas para acceder a su interior, mientras investiga los créditos que financiaron la residencia del expresidente.

La investigación por el colapso de Ueno Bank sumó un nuevo capítulo en Paraguay tras el descubrimiento de una bóveda oculta detrás de una pared falsa en la mansión de Santiago Peña . Durante un allanamiento en su residencia de verano, ubicada en San Bernardino, los fiscales encontraron un compartimento de alta seguridad que no lograron abrir y ahora analizan distintas alternativas para acceder a su interior.

El procedimiento fue ordenado por el Ministerio Público en el marco de las presuntas irregularidades financieras vinculadas al banco digital. La estructura cuenta con un sofisticado sistema de seguridad de origen israelí que incluiría reconocimiento de iris , aunque los investigadores solamente consiguieron superar la primera puerta. La segunda compuerta permanece cerrada.

La propiedad, construida durante la gestión presidencial de Peña, también quedó bajo la lupa por su financiamiento. La Fiscalía investiga el origen de los fondos utilizados para levantar la residencia y la capacidad de pago del exmandatario, a partir de los créditos que obtuvo de la entidad bancaria.

Ante la imposibilidad de acceder al compartimento, los investigadores evalúan distintas posibilidades, entre ellas una detonación controlada , siempre bajo supervisión de especialistas. El fiscal Christian Benítez confirmó que la medida se encuentra en análisis y aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre el procedimiento.

Otra de las alternativas consiste en trasladar a Leticia Ocampos, ex primera dama , para comprobar si dispone de autorización biométrica para ingresar a la estructura. También se contempla consultar a otros familiares, aunque la Fiscalía reconoció que no están obligados a colaborar.

Se evalúan métodos para abrir la estructura y se indaga el financiamiento de la propiedad con créditos de Ueno Bank.

Benítez descartó, por el momento, que se evalúe trasladar al propio Peña desde su lugar de detención hasta la residencia para intentar abrir la bóveda. El funcionario explicó que la prioridad es determinar cuál es el mecanismo más seguro para superar la segunda barrera sin comprometer el operativo.

La estructura presenta, además, una dificultad adicional: está ubicada debajo de una piscina y en una zona elevada del terreno, lo que obliga a considerar los posibles daños que una intervención podría ocasionar sobre la vivienda y su contenido.

La mansión de Peña y los créditos de Ueno Bank

La residencia de San Bernardino cuenta con 1.015 metros cuadrados construidos sobre un terreno de más de 5.000 metros cuadrados y está valuada en aproximadamente u$s2 millones. Fue edificada entre 2024 y 2025, durante el período en que Peña ejercía la Presidencia de Paraguay.

Según los datos incorporados a la investigación, el exmandatario obtuvo en mayo de 2024 dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a unos u$s567.254. Las cuotas mensuales ascendían a 239 millones de guaraníes, cerca de u$s38.250, una suma que representaba seis veces su salario oficial como jefe de Estado.

La Fiscalía busca determinar cómo se financiaron las obras y cuál fue el origen de los recursos utilizados para construir la propiedad. El hallazgo de la bóveda constituye una nueva línea de interés dentro de una causa que investiga las presuntas irregularidades financieras que derivaron en la crisis de la entidad bancaria.