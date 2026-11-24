El gobierno de Pedro Sánchez incorporará una semana adicional de licencia remunerada para cada progenitor. La medida también extenderá a 34 semanas el beneficio para las familias monoparentales.

El gobierno de España aprobará este martes una nueva ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado de hijos , que podrán alcanzar las 20 semanas remuneradas para cada progenitor , frente a las 19 vigentes. La iniciativa será formalizada en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones del próximo domingo.

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La medida contempla la incorporación de una semana adicional al permiso por cuidados, que pasará de dos a tres semanas y podrá utilizarse hasta que los hijos cumplan ocho años. Este período se suma a las 17 semanas de licencia por nacimiento, adopción o acogimiento , disponibles durante el primer año.

De esta manera, quienes decidan acumular ambos permisos podrán disponer de 20 semanas consecutivas para el cuidado de sus hijos, con una remuneración equivalente al 100% del salario .

La iniciativa fue anunciada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , a través de sus redes sociales.

La ampliación forma parte de los compromisos establecidos en el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar . Su implementación se concretará mediante un real decreto ley, que deberá ser convalidado por la Diputación Permanente.

La ampliación forma parte de los compromisos establecidos en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar. Archivo

Cómo funcionará la ampliación de los permisos por nacimiento en España

En un primer momento, el Ministerio de Trabajo explicó que la modificación elevaría de 17 a 18 semanas el permiso por nacimiento. Sin embargo, posteriormente aclaró que la extensión corresponde al permiso por cuidados.

Las tres semanas correspondientes a este último beneficio podrán utilizarse de manera acumulada o interrumpida hasta que los hijos alcancen los ocho años. En el caso de las familias monoparentales, el período total remunerado aumentará de 32 a 34 semanas.

La ampliación alcanzará a los progenitores cuyos hijos nazcan a partir de la entrada en vigor de la reforma, una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

“Hoy aprobamos la ampliación del permiso por nacimiento a 20 semanas para cada progenitor. Intransferibles y pagadas al 100%”, expresó Díaz en su cuenta de Bluesky.

“Los primeros meses de un bebé no se recuperan nunca. Son los de las noches sin dormir, la primera sonrisa, aprender a ser padre o madre. Ese tiempo no se le puede robar a nadie por tener que volver al trabajo”, agregó la ministra.

La funcionaria también destacó la ampliación destinada a las familias monoparentales: “Una madre sola no puede tener menos tiempo para cuidar que una pareja. Ese bebé necesita lo mismo”.

Por su parte, Pedro Sánchez celebró el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por la coalición gobernante. “Seguimos consolidando derechos. Seguimos construyendo un país mejor”, escribió en X.

Cómo evolucionaron las licencias por maternidad y paternidad en España

En julio de 2025, el Ejecutivo español aprobó una modificación que extendió el permiso por nacimiento de 16 a 17 semanas e incorporó otras dos semanas remuneradas para el cuidado de los hijos hasta los ocho años.

Estas últimas alcanzaron a los progenitores de niños nacidos desde el 2 de agosto de 2024, fecha límite para la transposición de la directiva europea de Conciliación. Con aquella reforma, el período total remunerado llegó a las 19 semanas.

Durante la última década, España avanzó progresivamente en la equiparación de las licencias por maternidad y paternidad. Mientras que las madres dispusieron de 16 semanas desde 1989, los padres contaban con apenas dos semanas en 2016.

Entre 2017 y 2018, durante el gobierno del Partido Popular (PP), el permiso por paternidad aumentó hasta las cinco semanas. En 2019, bajo la administración de Pedro Sánchez, se aprobó la equiparación progresiva de ambos beneficios.

Ese mismo año, la licencia para los padres alcanzó las ocho semanas, aumentó a 12 en 2020 y finalmente llegó a las 16 semanas en 2021, igualando el período correspondiente a las madres. De ese total, seis semanas deben utilizarse inmediatamente después del nacimiento, la adopción o el acogimiento.

La ampliación de las licencias y su impacto en la igualdad laboral

En su publicación, Yolanda Díaz destacó que los progenitores “tendrán el mismo tiempo porque criar es cosa de dos”. Además, recordó que una parte de la licencia podrá reservarse para etapas posteriores de la crianza.

A las 20 semanas remuneradas se suma la posibilidad de solicitar un permiso parental de ocho semanas sin goce de sueldo, disponible hasta que los hijos cumplan ocho años.

La ministra de Trabajo también vinculó la reforma con la necesidad de reducir las desigualdades laborales entre hombres y mujeres. “Durante décadas, tener un hijo le ha costado la carrera a las mujeres. Las preguntas en las entrevistas, los ascensos que no llegan…“, señaló Díaz.

”Cuando los dos progenitores se van a casa el mismo tiempo, se acaban las excusas. La igualdad también se construye con semanas", añadió.

Finalmente, la vicepresidenta hizo referencia a la extensión del permiso por fallecimiento de familiares y al escenario electoral del próximo domingo: “Ayer ampliamos a 10 días el permiso para despedir a quien quieres. Hoy, más tiempo para dar la bienvenida. El domingo nos jugamos seguir avanzando”.