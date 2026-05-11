Hantavirus en España: confirman un caso positivo en un pasajero evacuado del crucero + Seguir en









El paciente forma parte del grupo de 14 españoles evacuados del barco y se encuentra aislado.

Un pasajero español dio positivo tras ser evacuado por el brote de Hantavirus en España.

Uno de los pasajeros españoles evacuados del crucero MV Hondius tras el brote de hantavirus, fue diagnosticado positivo pese a no presentar síntomas, según anunciaron este lunes las autoridades sanitarias españolas.

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El afectado forma parte del grupo de 14 españoles evacuados del barco (13 pasajeros y un miembro de la tripulación) y, de acuerdo con las mismas fuentes, el paciente se encuentra aislado y será derivado a una de las Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital Gómez Ulla de Madrid, siguiendo el protocolo previsto para este tipo de enfermedades infecciosas.

El resultado deberá ser confirmado mediante una segunda prueba diagnóstica cuyos resultados se esperan en las próximas horas. El resto de los españoles repatriados desde el crucero han dado negativo en las pruebas realizadas hasta el momento y continúan en cuarentena en el centro hospitalario madrileño.

hantavirus crucero El paciente forma parte del grupo de 14 españoles evacuados del barco y se encuentra aislado.

Evacuación por brote de hantavirus El brote detectado en el MV Hondius requirió un operativo internacional de evacuación y repatriación durante el fin de semana coordinado entre España, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

El primer avión que transportó pasajeros del Hondius despegó desde Tenerife con tres pasajeros y 19 miembros de la tripulación (17 filipinos, un neerlandés y un alemán) hacia Países Bajos. El segundo, que marcó el final de las operaciones de evacuación llevó a otros seis pasajeros, también rumbo a Países Bajos: cuatro australianos, un neozelandés y un británico. Posteriormente deberán tomar otro vuelo hacia Oceanía. El barco puso luego rumbo también a Países Bajos, con 25 miembros de la tripulación y dos integrantes del personal médico a bordo, además del cuerpo de una alemana que murió tras contagiarse, según informó la ministra de Salud española, Mónica García Gómez. En total, 122 personas habrán sido evacuadas en menos de 48 horas en la operación. Según la naviera Oceanwide Expeditions, se trata de 35 miembros de la tripulación y 87 pasajeros.

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