España: quién es Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez acusada por tráfico de influencias

Gentileza The Objetive.

Su carrera la ha llevado a ocupar diversos puestos de responsabilidad , como en Inmark Europa, una consultora empresarial, y en un departamento de la Universidad Complutense de Madrid. Esto la ha llevado a estar al frente de las manifestaciones del Día de los Derechos de la Mujer, una parte de su carrera que no quiso abandonar tras la llegada de su marido a la jefatura del gobierno en 2018.

pedro sanchez 3.webp Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Gentileza Divinity.

La investigación contra Begoña Gómez

Begoña Gómez es objeto de investigación por los vínculos que estableció, en el ejercicio de su profesión, con empresas que negociaban ayudas públicas o participaban en concursos públicos.

Según el medio digital El Confidencial, Gómez "se reunió en privado" con el consejero delegado del Grupo Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando ésta negociaba un plan de rescate con el Gobierno de Sánchez.

En aquel momento, Gómez dirigía IE Africa Center, fundación vinculada a la escuela de negocios madrileña IE University, que, según el mismo medio español, había firmado un acuerdo de patrocinio con Globalia en 2020.

Cómo se conocieron Begoña Gómez y Pedro Sánchez

Gómez y Sánchez se conocieron en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común y son pareja desde principios de los 2000. La mujer acompañó el ascenso político de su marido esforzándose en no exponerse demasiado en los medios.

Juntos se convirtieron en padres de dos hijas adolescentes llamadas Ainhoa y Carlota. En una ocasión, el mandatario español aseguró que gracias a su esposa es más "vitalista".

Al igual que Brigitte Macron en Francia y Michele Obama en Estados Unidos, Begoña Gómez ha sido víctima de "fake news" en las redes sociales que insinuaban que era un hombre, noticias que el Presidente ha denunciado.

Tras la denuncia en la justicia contra Begoña Gómez, la vicepresidente de España sostuvo que la esposa de Sánchez es "una mujer moderna, profesional, independiente e inteligente".

España: la defensa de Pedro Sánchez a las acusaciones contra su esposa

Desde que se anunció la investigación por "corrupción" y "tráfico de influencias" contra Gómez, Pedro Sánchez le ha mostrado su apoyo y hasta ha salido en su defensa.

"Denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa", afirmó Sánchez en la carta que publicó en su cuenta de X, en la que también aseguró que el lunes 29 de abril anunciará si continuará siendo el presidente de España o no.

"Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. No me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también", añadió Sánchez.