Estuvo muerta pocos minutos y contó la experiencia: video se viralizó. 

Compartió su historia para concientizar

Ahora, en un intento por crear conciencia, compartió su historia en TikTok, acumulando 191,000 visitas y más de 20,000 me gusta, y dice que la experiencia la ha hecho “sin miedo” a la muerte.

“Había experimentado un miedo extremo a morir antes de este incidente, pero cuando realmente sucedió, no tenía miedo”, dijo el creador de contenido de Wisconsin a NeedToKnow.co.uk.

“Recuerdo sentirme constantemente asquerosa y realmente asquerosa. Estaba agotado, letárgico y enfermo del estómago, con la boca completamente seca.

“Salí a fumar y en el momento en que terminé y me puse de pie, supe que estaba en problemas. Mi prioridad de inmediato se convirtió en volver a entrar y no creo que en ese momento entendiera que me estaba muriendo, pero sí entendí que me estaba hundiendo”.

Jade recuerda haber entrado a trompicones en el apartamento y haberse desplomado en el sofá, antes de hacer un sonido de gorgoteo.

Ella dijo: “Todo debe haber sucedido en cuestión de momentos, pero se sintió como mucho más tiempo y este profundo sentimiento de enfermedad absoluta me golpeó como una tonelada de ladrillos.

“Mi cabeza se sentía como si se estuviera inflando, pero todo mi cuerpo como si se estuviera encogiendo. Nunca antes había conocido algo así. Me hizo sentir completamente bien con la muerte porque quería dormir para siempre.

“Entonces, todo se volvió negro y ese fue el momento en que supe que estaba a punto de morir”.

Jade fue trasladada de urgencia al hospital de St Vincent en ambulancia, donde fue revivida a través de un desfibrilador.

A medida que llegaba, perdía y perdía el conocimiento, pero se le realizaron pruebas de imagen de la cabeza, análisis de sangre y electrocardiogramas, una prueba para verificar el ritmo cardíaco.

Durante los siguientes cuatro días, recibió inyecciones para prevenir la formación de coágulos de sangre y pronto, los médicos le dijeron que la habían declarado “muerta” durante tres minutos al llegar con un golpe de calor.

En el clip, habla sobre su historia y los sucesos "extraños" que han ocurrido desde entonces.

Las reacciones de los usuarios

“Me desmayé DOS VECES ese verano”, dijo una persona.

Alguien más comentó: “Estaba embarazada ese verano. ¡¡¡Hacía HORRIBLE el calor!!!”

“Tu historia fue muy interesante. Me alegro de que estés a salvo”, agregó otra persona.

Lauren dijo: “¿Fue aterrador? ¿Qué viste? Realmente me da pánico pensar en la muerte”.

“La idea de morir me asusta tanto que ni siquiera podía sentarme a escuchar esto”, comentó un usuario.