Evo Morales celebró el triunfo del MAS: "El pueblo está consciente para decir no a la dictadura"

En conferencia de prensa, este lunes por la mañana, el expresidente sostuvo: "Hermanas y hermanos, el pueblo está consciente para decir: ‘No a la dictadura’".

"Quiero aprovechar para decir que el año pasado ganamos, sin ningún fraude y este resultado lo demuestra, sin golpe", afirmó.

"Nuestro pecado es haber sido anticapitalista, que nuestra lucha sea anti colonialista. Estados Unidos no quería nuestra victoria", apuntó Evo Morales que contó que por el festejo, las llamadas telefónicas no lo dejaron dormir.

"Recuperamos con la conciencia la democracia, no con violencia. No podía entender cómo usaron la biblia para matar, robrar, para despreciar al próximo. Soy católico, mi madre me enseñó que la biblia a es sagrada. Pensé que tal vez estábamos volviendo al tiempo de la inquisición", dijo y agregó: "Soportamos, aguantamos tanta provocación".

Respecto de la demora de los resultados, apuntó: "Ellos ya sabían que íbamos a ganar con el 50%. Tres horas demoraron los resultados, querían preparar el fraude, pero no podían con más del 50% en contra. Estaban provocando que el pueblo se movilice, crear conmoción para postergar las elecciones", manifestó Morales.

"Cuando empezamos en 2005, 2006, no teníamos experiencia política. Error a error hemos aprendido. Nos equivocamos, somos seres humanos. La política es esfuerzo, compromiso y sacrificio con los más humildes", sentenció el expresidente de Bolivia.

Con una diferencia inesperadamente abultada, Arce se impuso al centrista Carlos Mesa, que obtuvo 31,5%, y garantizó la vuelta al poder del Movimiento al Socialismo (MAS), luego de la turbulenta renuncia de Morales, tras 14 años en el poder, en noviembre de 2019 en medio de denuncias de fraude en los comicios.

"El MAS ha ganado las elecciones ampliamente, incluyendo la Cámara de senadores y diputados. Bolivia tiene a Arce de presidente", dijo Morales en una declaración leída a la prensa en Buenos Aires, donde reside desde hace ocho meses.

Además, en Twitter expresó: "Hermanas y hermanos: la voluntad del pueblo se ha impuesto. Se ha producido una victoria contundente del MAS-IPSP. Nuestro movimiento político tendrá la mayoría en las dos cámaras. Hemos vuelto millones, ahora vamos a devolver la dignidad y la libertad al pueblo".

"Lucho (apodo del candidato del MAS) será nuestro presidente (...) el devolverá a nuestra patria el camino del crecimiento económico", afirmó el exmandatario al celebrar la victoria de su exministro de Economía.

En los comicios de octubre de 2019, el conteo rápido fue suspendido por más de 20 horas y al reanudarse Morales apareció con un salto que lo hacía ganador en primera vuelta. La misión electoral de la OEA afirmó que hubo manipulación.

Por tres semanas la oposición y simpatizantes del gobierno coparon las calles con violentos enfrentamientos, que dejaron 30 muertos. Morales perdió el apoyo de las fuerzas armadas y renunció.

Arce, cuyo compañero de fórmula es el excanciller David Choquehuanca, fue elegido como candidato por Morales desde su exilio en Argentina, donde participó activamente por redes sociales en la campaña.