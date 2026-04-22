Exfuncionario de EEUU reveló que Donald Trump fue el único presidente en acceder al pedido de Benjamín Netanyahu de atacar Irán + Seguir en









El exsecretario de Estado de EEUU, John Kerry, confesó que Netanyahu propuso ataques contra Teherán a varios presidentes, pero Trump fue el único en aceptar.

"Obama dijo no. Bush dijo no. El presidente Biden dijo no", detalló Kerry.

El ex Secretario de Estado de EEUU, John Kerry, declaró este miércoles que el premier israelí Benjamín Netanyahu ofreció planes de ataque contra Irán en los gobiernos de Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush, así como en el primer gobierno de Donald Trump entre 2017 y 2021. Sin embargo, el mandatario republicano y actual presidente fue el único que accedió a bombardear Teherán.

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En una entrevista, el Secretario de Estado de Obama entre 2013 y 2017, citó un artículo del The New York Times, en el que se detallaba supuestamente cómo Trump determinó atacar Irán a fines de febrero. Según la misma nota, Netanyahu -que se encuentra hace más de 18 años en el poder-, les mostró en febrero al presidente y su equipo un plan de ataque contra la Republica Islámica.

Allí, Netanyahu habría presentado algo similar a lo que planteó a otros mandatarios estadounidenses: una victoria segura en pocas semanas, la imposibilidad iraní de bloquear el estrecho de Ormuz y de una pequeña chance de que Irán atacara a los países del golfo Pérsico. Además, en ese presunto contexto favorable para Washington y Tel-Aviv, la oposición iraní lideraría las protestas y pondría fin a la Republica Islámica.

"Para mí está bien", habría sido la respuesta de Trump ante la jugosa propuesta.

El "no" de todos los presidentes anteriores a Trump, sobre atacar Irán Según Kerry, cuando le ofrecieron algo similar a Obama dijo rotundamente que "no". "Obama dijo no. Bush dijo no. El presidente Biden dijo no", detalló. "Yo formé parte de esas conversaciones y las recuerdo muy bien. Sentíamos que no habíamos agotado todos los recursos del proceso pacífico", agregó.

"Hablando como veterano de la guerra de Vietnam, donde decisiones como esas eran tan decisivas, nos mintieron respecto a de qué se trataba realmente esa guerra. La lección de esa guerra, y también la de Irak, es esta: no le mientan al pueblo estadounidense para después pedirle que envíe a sus hijos e hijas a combatir. No hagan eso", concluyó Kerry.