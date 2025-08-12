Explosión en una siderúrgica de EEUU: hay al menos dos muertos y decenas de heridos







Tras el estallido, quedaron personas atrapadas bajo los escombros, por lo que se emprendió una operación de rescate. Las causas aún no han sido esclarecidas.

Hubo una exploción en una planta siderúrgica ubicada en Pensilvania.

Al menos dos personas murieron y decenas resultaron heridas luego de que se produjera una explosión en la planta siderúrgica Clairton Coke Works de U.S. Steel, ubicada en Clairton, Pensilvania, según informaron medios estadounidenses.

La explosión, que fue reportada cerca de las 10.51 a.m. (hora local), generó una densa columna de humo gris visible a varios kilómetros. Tras el estallido, quedaron personas atrapadas bajo los escombros, por lo que se emprendió una operación de rescate. De acuerdo con Kasey Reigner, vocera de los servicios de emergencia del condado de Allegheny, “muchas de las lesiones no tienen un carácter que ponga en peligro la vida”, aunque añadió que dos personas permanecían desaparecidas.

Las autoridades sanitarias instaron a los residentes que viven en un radio de más de un kilómetro de la planta a permanecer en sus casas y cerrar puertas y ventanas. Las causas de la explosión aún no han sido esclarecidas. Los empleados señalaron que poco antes del incidente sonó una alarma en la planta al detectarse una posible fuga de gas de coque.

video explosion en pensilvania La explosión dejó al menos 2 muertos y decenas de heridos @notipromar A raíz del suceso, equipos de emergencia y rescate desplegaron al menos dos decenas de vehículos en el área y varias personas fueron trasladadas en helicóptero para recibir atención médica. El Centro Médico Mercy del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh y la Red de Salud de Allegheny confirmaron que atendieron a por lo menos nueve personas con lesiones relacionadas con el incidente.

La importancia de la planta siderúrgica Clairton Coke Works de U.S. Steel La Clairton Coke Works, con más de 120 años de historia, es clave para la cadena productiva de U.S. Steel, debido a que abastece de coque, un producto obtenido al hornear carbón a altas temperaturas, a los altos hornos en Braddock, Pensilvania, y en la principal acería de la empresa en Gary, Indiana.

La planta Clairton forma parte del complejo Mon Valley Works, que afronta un proceso de modernización estimado en más de 2 mil millones de dólares, dentro del contexto de la compra de U.S. Steel por parte de Nippon Steel. De acuerdo con directivos de la compañía, la continuidad operativa del complejo dependía directamente de concretar el acuerdo con la firma japonesa. Este evento reaviva la preocupación de la comunidad en torno a la seguridad de la planta, que en el pasado fue escenario de incidentes graves, cuando en 2018, un incendio destruyó parte de las instalaciones tras la ruptura de una tubería, lo que ocasionó la emisión de gases tóxicos durante varios meses. Por otro lado, en 2010 un estallido también había dejado al menos 20 trabajadores lesionados. siderurgica pensilvania La planta tiene 120 años de historia Hasta el momento, U.S. Steel no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente ni sobre el estado de las operaciones en la planta. Las autoridades informaron que la investigación para esclarecer el origen de la explosión y garantizar la seguridad de los trabajadores continuará durante los próximos días.