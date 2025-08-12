Se declara en quiebra otra gran cadena de EEUU ahogada por el impacto de Amazon y Temu







Un nuevo gigante de EEUU declara la quiebra después del impacto que produjo en sus ventas la llegada de plataformas como Temu y de los cambios en los hábitos de consumo.

Otra gran compañía se declara en quiebra en Estados Unidos. FreePik.es

Conocida como una de las cadenas de Estados Unidos más populares en lo que a venta de accesorios, cosméticos y joyería se refiere, Claire´s se declaró en quiebra en un movimiento que podría representar el cierre definitivo de sus sucursales en ese país. Envuelta en una crisis económica de magnitud y golpeada por el impacto de las nuevas plataformas de venta online, la compañía presentó su caso en un tribunal federal y espera poder acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Este recurso le permitiría a la empresa seguir operando mientras suspenden o reestructuran los pagos de las deudas que tienen, lo que a veces ofrece la opotunidad de recuperación económica. Esta posibilidad permite que las empresas no tengan que liquidar todos sus bienes cuando presentan sus números en rojo. El pedido de quiebra es una estrategia que en Estados Unidos representa el salvataje para muchas empresas que sanean sus números en esta instancia.

La primera quiebra de Claire´s fue en 2018 No es la primera vez que la marca elegida por los jóvenes de EEUU se enfrenta a un duro proceso financiero, ya que en el año 2018 se había declarado en bancarrota.

Quiebra comercial Ya en 2018 Claire´s debió declararse en quiebra como estrategia para revertir el rojo de sus cuentas. FreePik.es En aquel momento pudo superar la quiebra después de un largo y arduo proceso en el que reestructuró la compañía. De esa manera revirtió casi 1,9 millones de dólares de la deuda que tenía y al mismo tiempo continuó trabajando con más de 3.300 sucursales a pesar de la quiebra en la que estaba.

Fundada en 1974, Claire´s actualmente opera en 17 países entre Norteamérica y Europa con más de 2.750 tiendas Claire´s y con 190 de la marca Icing en EEUU.

La creciente competencia en un mercado en el que plataformas como Temu y Amazon impactaron en las elecciones de sus clientes, se sumaron a la variabilidad en los gastos de los consumidores y al aumento de precios que la cadena de tiendas debió reflejar en sus productos a partir de los nuevos aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump. La conjunción de todos estas variables llevó a la compañía a luchar contra números rojos y la incertidumbre de su continuidad. Las razones detrás de la quiebra Tienda EEUU Los números en rojo de Claire´s fueron un impedimento en los últimos tiempos para sus operaciones. FreePik.es Para los analistas internacionales, el proceso de Claire´s no resulta sopresivo. De hecho, varias consultaras habían señalado que los problemas internos de la compañía fueron anticipatorios de la bancarrota que enfrenta. Es que, además, en los últimos tiempos la cuantiosa deuda complicó las operaciones recientes de la firma. En la primera quiebra que tuvo la empresa, Claire´s cerró 700 sucursales. En esta segunda oportunidad, espera poder vender las que le restan, incluyendo la concesión de Walmart y las tiendas Icing, indicó Forbes. Mientras esperan la venta de las tiendas restantes, el resto de las sucursales seguirán trabajando con normalidad.