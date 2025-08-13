Descarriló un tren en Texas y provocó serios incendios: al menos 35 vagones se salieron de las vías

El hecho generó una intensa columna de humo y varios focos de fuego. No se reportaron heridos.

Un tren de carga de la empresa Unión Pacific que transportaba materiales potencialmente peligrosos descarriló cerca de la localidad de Gordon , ubicada aproximadamente a 105 kilómetros al suroeste de Fort Worth, en el Estado de Texas .

Las imágenes difundidas por medios locales mostraron que al menos 35 vagones se salieron de las vías y quedaron destrozados, apilados uno sobre otros , mientras los bomberos desplegaban mangueras para contener los focos de fuego. Las autoridades confirmaron que, pese a la magnitud del accidente, no se reportaron heridos y no se ordenaron evacuaciones.

Sin embargo, pese a la tranquilidad transmitida por las autoridades, el descarrilamiento provocó pequeños incendios de pasto que generaron una gran columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia.

El Distrito 1 de Servicios de Emergencia del Condado de Palo Pinto informó en redes sociales que el descarrilamiento se trató como una situación de materiales peligrosos, aunque en el lugar no se detectaron fugas.

“ Se ha contabilizado a todo el personal y no se han reportado heridos. La situación es estable, pero aún no está totalmente controlada ”, comunicó el distrito. Los equipos de emergencia, incluidos los bomberos y personal especializado en materiales peligrosos de Unión Pacific , permanecieron en la zona para evaluar riesgos y mitigar los daños.

El accidente provocó varios incendios de pastizales, pero ninguna estructura resultó amenazada, por lo que las autoridades no consideraron necesario evacuar a los residentes e instaron a la población a evitar el área mientras se investigaba la "situación potencialmente peligrosa".

Tren descarrilado texas 2 El descarrilamiento se trató como una situación de materiales peligrosos

Este incidente se suma a una larga lista de descarrilamientos en EEUU, donde, según datos federales de 2021 y 2022 citados por USA TODAY, un promedio de tres trenes se salen de las vías por día. Sin embargo, la mayoría de estos accidentes ocurren en patios de carga, donde los vagones cambian de vía con frecuencia.

La Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses indicó que en 2024, aproximadamente el 74 % de los descarrilamientos se produjeron en patios de trenes de baja velocidad, con una velocidad media de 8 km/h, y que la mayoría no afectan a las vías principales del país.