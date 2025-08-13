Wall Street modera las subas, pero sigue en niveles récord







La bolsa norteamericana espera una reducción en las tasas de interés. Asia y Europa acompañan la tendencia al alza.

Las empresas tecnológicas siguen marcando el pulso de la bolsa de EEUU. Depositphotos

Wall Street continúa econ la tónica optimista que mostró en la rueda previa y opera en máximos históricos. ¿La razón? El IPC en Estados Unidos consolidó las expectativas que tienen los mercados sobre un inminente recorte en las tasas de interés para septiembre.

De esta manera, los principales índices de la bolsa de Nueva York suben este miércoles: el índice industrial Dow Jones sube 0,78%; el Nasdaq, compuesto por las principales empresas tecnológicas, aumenta 0,05%; mientras que el S&P 500, que este martes anotó un nuevo récord, acompaña con un +0,14%.

En Asia, la bolsa de Shanghái en China subió 0,48%; mientras que el Hang Seng de Hong Kong se disparó 2,58%. Mientras, el Nikkei 225 japonés saltó un 1,48%. En el viejo continente, la situación es similar: el Euro Stoxx 50 se alza un 1,01%, el DAX alemán un 0,55%, el CAC francés un 0,78% y el FTSE de Reino Unido un 0,17%.

mercados bolsas acciones vivo finanzas inversiones bonos cedears adr Depositphotos Qué mira Wall Street esta jornada Además de las expectativas de un recorte de tasas, Wall Street también se ve impulsada por la prórroga de 90 en las negociaciones con China. En cuánto a balances empresariales, el plato fuerte de esta rueda será Cisco Systems.

En este sentido, las empresas tecnológicas siguen marcando el pulso de la bolsa de EEUU. Las acciones de Alphabet, la casa matriz de Google, suben luego de que Perplexity hiciera una oferta de u$s34.500 millones para comprar el navegador Chrome.

Por su parte, Intel sube 0,6% después de que Trump ayer se reuniera con el director ejecutivo Lip-Bu Tan y lo elogiara, tras afirmar la semana pasada que Tan estaba comprometido debido a vínculos chinos.