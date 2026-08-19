Flávio Bolsonaro prometió aplicar un "tijeretazo" al gasto público en Brasil y atraer empresas de EEUU

El senador del PL comenzó su gira de campaña de cara a las presidenciales. Las encuestas arrojan ventajas para Lula da Silva.

El candidato comenzó su gira le domingo y cuestionó la política tributaria de Lula.

El candidato a presidente y senador del Partido Liberal (PL) en Brasil Flávio Bolsonaro prometió aplicar un "tijeretazo" al gasto público y atraer empresas de EEUU como una de sus propuestas de campaña de cara a los comicios que se celebran en octubre.

"El primer día del Gobierno vamos a comenzar con el tijeretazo. Lula tiene 39 ministerios, nosotros vamos a acabar con varios", afirmó Bolsonaro durante una entrevista concedida este martes.

El senador del PL convirtió el "tijeretazo" en uno de los símbolos de su campaña y lo contrapone a la motosierra de Javier Milei . El candidato también visitó Belo Horizonte este martes, capital de Minas Gerais , en la primera gira por el interior del país desde el inicio de la campaña el domingo, donde también cuestionó la política tributaria del presidente Lula da Silva y prometió reducir la carga impositiva sobre las empresas.

En particular, criticó un impuesto del 25% que, según afirmó, afecta a equipamientos destinados a la instalación de centros de datos en Brasil y sostuvo que su eliminación sería necesaria para atraer inversiones estadounidenses. " Eso inviabiliza la inversión", aseguró a la par una búsqueda de estimular las inversiones extranjeras.

El senador del PL convirtió el "tijeretazo" en uno de los símbolos de su campaña. RS

El candidato también planteó un endurecimiento de la política de seguridad pública y expresó su respaldo a la decisión estadounidense de calificar como "narcoterroristas" a las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV), con fuerte presencia en Río de Janeiro, y Primer Comando de la Capital (PCC), originario de San Pablo.

"Vamos a clasificar como narcoterroristas, sin ninguna duda, y a crear 500.000 lugares en las cárceles", aseguró como algunos detalles de su política de seguridad. A la par, sostuvo que busca "duplicar el número de presidios federales, pasando a diez". En materia de política exterior, Bolsonaro reiteró su cercanía con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo recibió en la Casa Blanca a finales de mayo, y cuestionó la relación del Gobierno de Lula con Washington.

El candidato aseguró que, si asume la Presidencia el 5 de enero de 2027, revisará la política de Brasil hacia EEUU y buscará fortalecer los vínculos bilaterales.

Bolsonaro vs Lula: qué arrojan las encuestas de cara a las elecciones

Las encuestas muestran hasta ahora una ventaja de Lula en una eventual primera vuelta, aunque con una reducción de la diferencia. Un sondeo de Quaest divulgado el pasado viernes situó al presidente con el 38% de las preferencias frente al 31% de Flávio Bolsonaro

En la medición anterior, Lula registraba el 39% y Bolsonaro el 30%. Para una eventual segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, Lula obtendría el 43% y Bolsonaro el 40%, según el mismo estudio, que mostró una reducción de la ventaja del presidente de tres puntos porcentuales frente a la medición anterior.

Las elecciones presidenciales brasileñas tendrán su primera vuelta el 4 de octubre y, si ningún candidato obtiene la mayoría necesaria, la segunda vuelta se celebrará el 25 de octubre.